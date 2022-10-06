“الخضر” يصعدون إلى المركز الـ 37 عالميا

كسب المنتخب الوطني الجزائري أربع درجات، وارتقى إلى المركز الـ 37 عالميا، في تصنيف “الفيفا” نشرته صباح الخميس.

وحسّن ترتيبَ “الخضر” فوزاه في المقابلتَين الودّيتَين أمام غينا كوناكري ونيجيريا، في أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وصعد “محاربو الصّحراء” إلى المركز الخامس إفريقيا، بعدما كانوا يشغلون الرتبة السابعة في تصنيف شهر أوت الماضي. فضلا عن المركز الثالث عربيا، بعدما كانوا يتموقعون في الرتبة الرابعة.

وبِخصوص مُنافسي رجال الناخب الوطني جمال بلماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، كسبت أوغندا درجة وارتقت إلى المركز الـ 89 عالميا، وخسرت النيجر درجتَين ونزلت إلى الرّتبة العالمية الـ 121، وحازت تنزانيا درجة وصعدت إلى المركز الـ 130 عالميا.

ولم يطرأ تغيير على أعلى الهرم وخماسي الصدراة تحديدا، حيث احتفظ منتخب البرازيل بِمركز الريادة، تليه بلجيكا في الرتبة الثانية، وتشغل الأرجنتين المركز الثالث، وتتموقع فرنسا رابعة، ويحوز منتخب إنجلترا الرتبة الخامسة.