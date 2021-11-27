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رياضة

“الخضر” يصلون إلى الدوحة تحسبا لكأس العرب

سليم.ع
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“الخضر” يصلون إلى الدوحة تحسبا لكأس العرب

حلّ صبيحة السبت المنتخب الوطني، بقطر تحسبا للمشاركة في كأس العرب، التي تنطلق منافساتها هذا الثلاثاء.

وتنقل اللاعبون المحليون فجر السبت من الجزائر، مرورا بتونس، أين التحق بهم اللاعبون الناشطون في البطولة التونسية، قبل مواصلة الرحلة عبر طائرة للخطوط الجوية الجزائرية نحو الدوحة القطرية.

ويلتحق بقية اللاعبين الناشطين في بطولات الخليج،مباشرة بالمنتخب بمقر إقامته.

ومن المنتظر أن يشرع المنتخب الوطني للمحليين في تدريباته أمسية السبت، بخوض أول حصة تدريبية، إستعدادا للمباراة الأولى التي يواجه فيها منتخب السودان الأربعاء المقبل.

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