“الخضر” يصلون إلى مقر إقامتهم في مراكش وسط إجراءات أمنية مشددة

وصل ظهيرة الاثنين إلى المغرب، تحسبا لخوض مباراة الجولة الثانية من تصفيات المونديال أمام بوركينافاسو..

وتقل المنتخب بعد وصوله إلى المغرب، مباشرة إلى مقر إقامته فندق فو سيزون بمدينة مراكش، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث شهد الطريق المؤدي إلى فندق فو سيزون، مقر إقامة “الخضر”، تواجدا مكثفا لعناصر الأمن المغربي.

كما كانت الحافلة التي أقلت بعثة المنتخب الوطني، إلى الفندق مرفوقة بعدد من سيارات الأمن، من أجل ضمان وصول “الخضر” إلى مقر إقامتهم في أحسن الظروف.

ويجري أشبال بلماضي أمسية الاثنين أول وآخر حصة تدريبية لهم في المغرب، وهي الحصة المبرمجة بالملعب الكبير لمراكش الذي يحتضن مواجهة “الخيول”.

وتنقل المنتخب الجزائري من الجزائر بتعداد مكتمل، خاصة بعد أن جاءت تحاليل اللاعبين الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، سلبية.