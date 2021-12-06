“الخضر” يضمنون جائزة 17 مليار سنتيم من “الفيفا”

بعد بلوغه الدور الثاني من المسابقة العربية المقامة في قطر

ضمن المنتخب الوطني المحلي الحصول على جائزة قدرها مليون دولار من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أي ما يعادل قرابة 17 مليار سنتيم، وذلك عقب ضمانه التأهل إلى الدور الثاني من كأس العرب المقامة حاليا في قطر، علما أن التشكيلة الوطنية التي يقودها الدولي السابق مجيد بوقرة كانت قد افتتحت المسابقة بفوز كاسح على منتخب السودان برباعية نظيفة، ثم بثنائية دون رد أمام منتخب لبنان، على أن يواجه زملاء الحارس مبولحي اليوم المنتخب المصري في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

وبحسب اللوائح المالية للبطولة العربية المتفق عليها، سيتم منح مليون دولار للمنتخبات التي ستتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، و750 ألف دولار للمنتخبات التي تغادر المنافسة العربية من دورها الأول، أي ما يقارب 10 ملايير سنتيم بالعملة المحلية.جدير بذكره أن الإتحاد العربي لكرة القدم كان قد كشف في الصائفة الفارطة عن الجوائز المخصصة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2021، حيث يحصل بطل الدورة على مبلغ 5 ملايين دولار، أي قرابة 70 مليار سنتيم، مقابل 3 ملايين دولار يتحصل عليها نائب البطل أي ما يعادل 27 مليار سنيتم، كما يحصل صاحب المركز الثالث على نفس جائزة صاحب الصف الثاني.