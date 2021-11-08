“الخضر” يطيرون إلى القاهرة.. وهذه تفاصيل أول حصة تدريبية

شد الناخب الوطني جمال بلماضي رفقة الثلاثي بونجاح وبلايلي وبلعمري الرحال نحو باريس، أين يلتحق بهم بقية اللاعبين، لتتواصل بعدها الرحلة باتجاه القاهرة للدخول في تربص تحضيري لمباراة جيبوتي.

ورافق بعثة “الخضر” إلى القاهرة رئيس الإتحاد الجزائري شرف الدين عمارة، الذي سيكون إلى جانب أبطال إفريقيا، خلال فترة تواجدهم بمصر.

ويصل رفقاء القائد رياض محرز، إلى القاهرة أمسية الإثنين، على أن يشرعوا بعدها مباشرة في التحضير لمباراة جيبوتي.

وبرمج الناخب الوطني جمال بلماضي، أمسية الاثنين أول حصة تدريبية، وهي الحصة التي سيقسم خلالها اللاعبون إلى مجموعتين.

وسيكتفي اللاعبون الذين شاركوا أمسية الأحد مع أنديتهم، بحصة تدريبية خفيفة مخصصة للاسترجاع، أما اللاعبون الذين استفادوا من يوم راحة بعد المشاركة مع فرقهم، فستكون الحصة التدريبية المخصصة لهم عادية.

ويخوض “الخضر” أربعة حصص تدريبية في القاهرة، قبل مواجهة جيبوتي يوم الجمعة المقبل، على أن تكون العودة إلى الجزائر مباشرة بعد اللقاء للشروع في التحضير لمباراة الجولة الأخيرة من التصفيات أمام منتخب بوركينافاسو.