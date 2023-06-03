“الخضر” يطيرون إلى الكاميرون يوم 17 جوان لمواجهة أوغندا في اليوم الموالي

بلماضي يقرر تأخير موعد السفرية

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تأخير موعد السفر إلى مدينة “دوالا” في الكاميرون، لمواجهة منتخب أوغندا لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستحتضنها كوت ديفوار العام المقبل، وذلك يوم 17 من الشهر الجاري، بعد ما كانت مقررة في وقت سابق بتاريخ 16 جوان.

وجاء التأخير بناء على طلب المدرب جمال بلماضي، ما يعني أن زملاء القائد محرز سيقضون 24 ساعة فقط في مدينة “دوالا”، يجرون حصة تدريبية واحدة يوم وصولهم في نفس توقيت مواجهة أوغندا التي ستجرى في اليوم الموالي، على أن تعود التشكيلة الوطنية مباشرة عقب نهاية اللقاء إلى مدينة عنابة، لمواجهة المنتخب التونسي وديا بتاريخ 20 من الشهر الحالي.

يشار أن المدرب بلماضي، وتحسبا لمواجهة أوغندا يوم 18 من الشهر الجاري، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستحتضنها كوت ديفوار، فضلا عن ودية المنتخب التونسي المقررة يوم 20 من الشهر ذاته، استدعى 26 لاعبا، منهم أربعة عناصر جديدة، ويتعلق الأمر بكل من الحارس بن بوط، عوار، عبدلي ومحيوص.

وكان وفد من الاتحاد الجزائري قد حل بمدينة عنابة في الساعات الأخيرة لضبط كل الأمور الخاصة بودية تونس، وما تعلق بإقامة “الخضر” في تلك الفترة، حيث حجز القائمون على شؤون “الفاف” في الفندق العسكري، نزولا عند طلب المدرب بلماضي الذي يفضل دوما عزل لاعبيه، ووضعهم بعيدا عن الأضواء.

وفي سياق آخر، علق الاتحاد الدولي لكرة القدم، على التحاق حسام عوار بالمنتخب الوطني رسميا في الآونة الأخيرة، حيث نشر موقع “الفيفا” صورة لعوار وهو يرتدي قميص المنتخب الجزائري، بعد ما استدعاه بلماضي لأول مرة بشكل رسمي تحسبا لمواجهتي أوغندة وتونس، حيث قال موقع الهيئة الكرة الدولية على “تويتر”، الجمعة، “حسام عوار ينضم للمرة الأولى لقائمة جمال بلماضي مع منتخب الجزائر”، كما جاء في المنشور أيضا “إضافة قوية لكتيبة “الخضر” التي ستنافس على لقب كأس أمم إفريقيا ثم للتأهل إلى كأس العالم 2026″.