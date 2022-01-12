“الخضر” يعجزون عن التسجيل لأول مرة منذ أزيد من 3 سنوات

سجلوا 81 هدفا في 34 مباراة على التوالي

عرفت مباراة المنتخب الوطني وسيراليون، الثلاثاء، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي انتهت بتعادل سلبي مخيّب لزملاء رياض محرز، صيام خط هجوم بطل إفريقيا عن التسجيل لأول مرة منذ أزيد من 3 سنوات وبعد 34 مباراة على التوالي نجح خلالها “الخضر” في تسجيل 81 مباراة في نفس العدد من المباريات.

هذا الرقم السلبي الذي لم يتعوّد عليه الجزائريون مرتبط بسلسلة اللا هزيمة التاريخية لـ”محاربي الصحراء”، والتي وصلت يوم الثلاثاء الماضي، بعد نهاية مباراة سيراليون إلى حدود 35 مباراة دون هزيمة على التوالي، حيث كان آخر لقاء عجز فيه زملاء بغداد بونجاح عن التسجيل متعلقا بآخر خسارة لهم، والتي كانت يوم 16 أكتوبر عام 2018 أمام منتخب البنين في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بنتيجة هدف دون رد، وبدأت سلسلة اللاهزيمة بعد ذلك بشهر واحد، أي يوم 18 نوفمبر أمام منتخب الطوغو، عندما فاز أشبال جمال بلماضي بأربعة أهداف لهدف، ومنذ ذلك التاريخ نجح المنتخب الجزائري بالتسجيل في 34 مباراة على التوالي ولم يستعص عليه مرمى أي منتخب سواء خلال كأس أمم إفريقيا بمصر أين توج باللقب، أو في مواجهته لمنتخبات قوية في بعض الوديات، وفي مقدمتها منتخبا كولومبيا والمكسيك، قبل أن يعجز عن ذلك في لقاء سيراليون في كأس إفريقيا وأمام حارسها محمد كامارا، الذي اختير رجل المباراة.

وتوزّعت أرقام المنتخب الوطني أرقامه في سلسلة اللا هزيمة المستمرة في طريق كسر الرقم القياسي العالمي المتواجد بحوزة منتخب إيطاليا بـ37 مباراة على التوالي، على هذا النحو، حيث لعب 35 مباراة دون هزيمة، منها 26 انتصارا و9 تعادلات، في حين سجل خط الهجوم 81 هدفا، أما الدفاع فتلقى 21 هدفا، كما حافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.

يجدر الذكر أن أشبال جمال بلماضي يتواجدون على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم إيطاليا القياسي في سلسلة اللا هزيمة بـ37 مباراة على التوالي، وستكون مواجهات غينيا الاستوائية وكوت ديفوار في دور المجموعات في كأس إفريقيا فرصة لمعادلة هذا الرقم قبل التفكير في تحطيمه بمناسبة مباراة الدور ثمن النهائي من “كان الكاميرون”.