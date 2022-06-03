الخضر يعسكرون في قطر قبل مواجهة تنزانيا

استكمالا لتحضيراته

كشف الناطق الرسمي، للمنتخب الوطني الأول، صالح باي عبود، عن البرنامج الكامل للخضر خلال شهر جوان الجاري، والذي تتخلله مواجهتين رسميتين أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا، يومي 4 و8 جوان، برسم أول جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى مباراة ودية أمام منتخب إيران يوم 12 من نفس الشهر في قطر.

وأوضح عبود، يوم الجمعة، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن هناك اتفاق ما بين الاتحادين الجزائري والإيراني لكرة القدم على تنظيم مباراة ودية بين منتخبي البلدان، يوم 12جوان، في العاصمة القطرية الدوحة، وتبقى المسائل الإدارية فقط لترسيم هذه المباراة.

وقال مسؤول الاتصال للمنتخب الأول: “كل الأمور تسير على ما يرام، لقد ضبطنا جميع المسائل المتعلقة بهذا التربص، حيث سيجري الخضر معسكرا في قطر بعد المباراة الأولى في تصفيات “الكان”، أمام منتخب أوغندا، وسيتنقل المنتخب الوطني إلى الدوحة لاستكمال تحضيراته من أجل مواجهة منتخب تنزانيا بدار السلام في الجولة الثانية”، مشيرا: “سيلعب المنتخب الوطني مباراة ودية ضد منتخب إيران، وذلك يوم 12 جوان، في قطر، ونحن بصدد حل بعض الإشكالات الإدارية قبل تأكيد هذا اللقاء الودي”.

بالتالي سيواجه المنتخب الوطني في مباراته الثالثة في تربص جوان، منافسا موندياليا قويا، منتخب إيران، ليكون امتحانا وديا جديا لقياس مستوى منتخبنا الوطني مع أقوى منتخبات آسيا.

من جهة ثانية، قدم صالح عبود باي بعض الأصداء من تربص المنتخب الوطني، الذي يجري بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى. وقال: “الأمور تسير جيدا في التربص والشيء الإيجابي أنه لا توجد أي إصابات في صفوف لاعبينا”.

كما أكد ذات المتحدث على جاهزية ملعب 5 جويلية الأولمبي لاستقبال مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا، بعد الزيارة التفقدية التي قام بها الناخب الوطني جمال بلماضي إلى الملعب مؤخرا. وقال: “ملعب 5 جويلية يوجد في أفضل أحواله وهو جاهز لاستقبال مباراة المنتخب الوطني”.

وفي الأخير، اعتبر صالح عبود باي أن مباراة أوغندا، السبت، ستكون مناسبة للاحتفال بالسنة العاشرة للهداف التاريخي للمنتخب الوطني مع الخضر، الذي سيحظى بتكريم خاص على ذلك.