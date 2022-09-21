“الخضر” يعودون إلى أحضان وهران وسط استقبال حافل

بعد غياب منذ سنة 2005

حل مساء الثلاثاء المنتخب الوطني لكرة القدم بوهران في حدود الساعة الخامسة مساء على متن رحلة جوية خاصة عبر الخطوط الجوية الطاسيلي التي حطت الرحال بمطار أحمد بن بلة الدولي قادمة من العاصمة، حيث يستعد أشبال المدرب جمال بلماضي لخوض لقاءين وديين يومي 23 و27 سبتمبر الجاري بالملعب الجديد ميلود هدفي أمام منتخبي غينيا ونيجيريا على التوالي، وحظي رفقاء رياض محرز باستقبال حافل من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي سعيد سعيود، خاصة وأن الخضر عادوا إلى الباهية وهران بعد 17 عاما من الغياب، إذ كانت آخر مباراة لمحاربي الصحراء فيها سنة 2005 بملعب الشهيد أحمد زبانة.

وقد أعجب اللاعبون بظروف الاستقبال التي وجدوها، حيث كان دخولهم للمطار عبر القاعة الشرفية، والتي عجت بالأنصار والمحبين والمديرين التنفيذيين، ونواب المجلسين الشعبي والولائي ورجال الإعلام، كما تخلل ذلك عرض فلكلوري محلي خصص لاستقبال الخضر، وهذا تعبيرا عن فرحة الوهرانيين بعودة المنتخب الوطني مجددا إلى عاصمة الغرب بعد فترة طويلة من الغياب، ما ترك انطباعا جيدا للغاية لدى كتيبة المحاربين التي ستبقى لمدة أسبوع كامل على مستوى عروس المتوسط وهران.

سعيود استقبل اللاعبين عند النزول من الطائرة

وظهر المسؤول الأول عن الولاية سعيد سعيود سعيدا بحلول بعثة الخضر، حيث حرص رفقة بعض المرافقين له في صورة رئيس المجلس الشعبي الولائي على استقبال لاعبي المنتخب عند نزولهم من الطائرة مباشرة، وقام الوالي بتحيتهم فردا فردا، ورحب بتواجدهم في وهران، متمنيا لهم ظروف إقامة مميزة، كما حظي زملاء إسلام سليماني بحفل استقبال شرفي والتقطوا الصور مع كل الحاضرين لحظة وصولهم إلى المطار.

الوصول تأخر بساعة كاملة

كان من المقرر أن تصل بعثة الخضر إلى وهران في حدود الساعة الرابعة عصرا، إلا أن موعد انطلاق الرحلة الجوية المباشرة من مطار هواري بومدين في العاصمة نحو مطار أحمد بن بلة قد تأخر بنحو ساعة، فكان الوصول للباهية على الخامسة، وهذا ما أحدث بعض التغييرات الاضطرارية في برنامج الخضر.

اللاعبون غادروا المطار بسرعة

لم يتمكن لاعبو الخضر من البقاء طويلا في مطار أحمد بن بلة، وعلى الرغم من تخصيص حفل استقبال على شرفهم في القاعة الشرفية، إلا أن مسؤولي الفاف اعتذروا عن تخصيص وقت طويل لهذا الحفل بالنظر لالتزام محاربي الصحراء ببرنامج التحضيرات الذي وضعه الناخب الوطني جمال بلماضي، وبعد 20 دقيقة فقط غادر الجميع المطار نحو الفندق المخصص لإقامتهم.

بلايلي وبن عيادة كانا الأكثر تفاعلا

ظهر الثنائي يوسف بلايلي وحسين بن عيادة أكثر تفاعلا مع محبي وأنصار المنتخب الوطني الذين حضروا لاستقبال الخضر، خاصة وأنهما من أبناء المدينة، ولهما شعبية كبيرة، وحاولا خلال فترة تواجدهما هناك تلبية رغبة كل الحاضرين، والتقطا الصور مع الجميع رغم ضيق الوقت.

بلماضي منع اللاعبين الإدلاء بتصريحات

رفض لاعبو المنتخب الوطني الإدلاء بأي تصريحات إعلامية للصحفيين الموجودين في مطار أحمد بن بلة، اذ اعتذروا عن ذلك، واكتفوا فقط بأخذ الصور مع المعجبين، وبرر مسؤول الإعلام باي عبود ذلك بتعليمات أعطاها الناخب الوطني جمال بلماضي للاعبيه، والتي أمرهم من خلالها بتفادي أي تصريح لحظة الوصول، على أن يكون التواصل لاحقا عبر تخصيص منطقة مختلطة قبل بداية الحصة التدريبية.

الإقامة بفندق “أزاد”

بعد وصولهم إلى وهران، توجه الخضر مباشرة إلى مقر إقامتهم في فندق وهران الكبير “أزاد” المتواجد على مستوى حي البركي، والذي تم افتتاحه مؤخرا فقط من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويعتبر من بين أحسن الفنادق على مستوى الباهية، وسيمكث فيه لاعبو المنتخب في الفترة الممتدة ما بين 20 سبتمبر إلى غاية 28 من نفس الشهر.

أول حصة تدريبية كانت على الساعة السابعة

ولم ينتظر أشبال بلماضي كثيرا، فبعد ترتيب أمورهم على مستوى الفندق، توجهوا إلى المركب الأولمبي الجديد ميلود هدفي من أجل خوض أول مران لهم استعدادا لودية غينيا، وانطلقت الحصة التدريبية على مستوى الملعب الرئيسي في حدود الساعة السابعة مساء، وهي التي كانت مقررة على السادسة، لكن تأخر موعد وصول الرحلة الجوية اضطر الطاقم الفني لتأخيرها بساعة إضافية.

6 محطات في برنامج الخضر

كشف الموقع الرسمي للفاف عن البرنامج التحضيري للخضر أمس، والتي تضمن 6 محطات، حيث كانت البداية بالمشي لمدة 15 دقيقة في محيط فندق “أزاد”، ثم أقام الناخب الوطني جمال بلماضي حصة فيديو استمرت لساعة كاملة، وبعدها تناول رفقاء بن عيادة وجبة الغداء بالإضافة لتأدية صلاة الظهر، وأخذ لاعبو الخضر وجبة خفيفة على الساعة الرابعة والنصف عصرا، ثم أجروا حصة لتقوية العضلات على الساعة الخامسة، فيما جرت الحصة التدريبية على السادسة مساء بملعب ميلود هدفي الجديد.

المنتخب الغيني يقيم بفندق “فور بوينت”

حل المنتخب الغيني بوهران ليلة الاثنين، وهو الذي سيواجه الخضر هذا الجمعة بملعب ميلود هدفي الأولمبي، وقد تم اختيار فندق “فور بوينت” من أجل استقبال الغينيين، الذين وجدوا كل التسهيلات وظروف الراحة، خاصة وأن الفندق المذكور يقع في مكان جميل ومميز للغاية، ويطل مباشرة على الخليج البحري لمدينة وهران.

هذا هو برنامج المنتخب الغيني

خاض منتخب غينيا أول حصة تدريبية له أول أمس الثلاثاء بداية من الساعة الرابعة عصرا، وذلك على مستوى الملعب الملحق لمركب ميلود هدفي الجديد، كما يتضمن البرنامج حصة ثانية أقيمت الأربعاء، في نفس المكان، على أن يحظى ضيوف وهران بحصة تدريبية واحدة اليوم الخميس على الملعب الرئيسي بداية من الساعة الثامنة ليلا، أي في نفس توقيت المباراة الودية.