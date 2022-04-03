الخضر يعودون إلى المنافسة شهر جوان القادم

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

يعود المنتخب الوطني إلى المنافسة شهر جوان القادم، بمناسبة إجراء مرحلة المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة من 23 جوان إلى 23 جويلية 2023 بكوت ديفوار، بعد الإقصاء من التأهل إلى كأس العالم المقررة بقطر نهاية السنة الجارية.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الوطني في الفترة مابين الفاتح و14جوان 2022 القادم أربعة لقاءات، على أن تجرى المباراتان المتبقيتان في الفترة ما بين 19 و27 سبتمبر 2022، ليكتمل بعدها عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار والتي ستلعب بـ24 منتخبا.

وإلى غاية هذه الأسطر، لازالت الأمور غامضة فيما يخص مستقبل الناخب الوطني، حيث لم يقرر بعد جمال بلماضي تجديد عقده من عدمه بعد الإقصاء من كأس العالم، في وقت يطالب كل المختصين الناخب الوطني الاستمرار في عمله، غير أنه لازال مترددا في حسم قراره، خاصة في ظل اتخاذ بعض اللاعبين قرار اعتزالهم بسبب تقدمهم في السن.

ويشارك 48 بلدا في مرحلة المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، التي تنطلق في جوان المقبل، حسبما أعلنته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وعقب الدور التمهيدي الأول لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، اقتطعت ستة بلدان تأشيرة العبور إلى مرحلة المجموعات، ويتعلق الأمر ببتسوانا، جنوب السودان، الليزوتو، ايسواتيني، ساو طومي وغامبيا.

وتلتحق البلدان الستة المتأهلة، بـ42 بلدا معفى من الدور التمهيدي، من بينهم الجزائر، وسيتم الإعلان عن عملية سحب قرعة مرحلة المجموعات لاحقا.

وتقسم هذه المنتخبات إلى 12 مجموعة من أربعة فرق، ويتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة إلى الدورة النهائية بكوت ديفوار.

للتذكير، توج المنتخب السنغالي بالطبعة الأخيرة 2022 بالكاميرون، عقب فوزه على مصر في اللقاء النهائي بضربات الترجيح.