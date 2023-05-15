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رياضة

“الخضر” يعودون إلى ملعب جابوما بمناسبة مباراة أوغندا

عمر سلامي
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“الخضر” يعودون إلى ملعب جابوما بمناسبة مباراة أوغندا
أرشيف
المنتخب الوطني

أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي تجمع بين المنتخبين الأوغندي والجزائري، سيحتضنها ملعب جابوما بدوالا الكامرونية.

وأضافت “الفاف”، على موقعها الرسمي، أن المباراة ستلعب يوم 18 جوان المقبل، بداية من الساعة الرابعة مساء.

وسيدير المباراة، الحكم الحكم الغابوني أتشيو بيار غيسلاين، بمساعدة كل من مواطنه بوريس مارتايس ديستوغا، والأنغولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس.

وكانت آخر مباراة لـ”الخضر” بملعب جابوما، أمام المنتخب الكاميروني، في إطار الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 .

ولعب قبلها رفقاء محرز، بملعب جابوما، مباريات الدور الأول من كأس إفريقيا بالكاميرون، والتي ودعها أشبال بلماضي من الدور الأول.

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