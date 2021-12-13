“الخضر” يفجرون بيت المنتخب المغربي.. نهاية جيل

الجامعة المغربية تصدم أشبال عموتة

فجر المنتخب الوطني “المحلي”، بقيادة “المايسترو” يوسف بلايلي، بيت نظيره المغربي، بعد إقصائه من ربع نهائي كأس العرب قطر 2021، السبت، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية مغربية.

وذكر موقع “سبورت 7″، استنادا إلى من مصادر عليمة أن المكتب التنفيذي للجامعة المغربية لكرة القدم، أن الأخير سيعقد “جتماعا يترأسه الرئيس فوزي لقجع بعد العودة من دولة قطر، مستضيفة كأس العرب للمنتخبات، بغرض إلغاء المنتخب المغربي المحلي نهائيا”.

وحسب ذات المصدر، فإن سبب الإلغاء يعود بالدرجة الأولى إلى الإقصاء المخيب للآمال والمر أمام “محاربي الصحراء” من ربع نهائي كأس العرب، بالإضافة إلى الأداء الباهت الذي قدمته العناصر المغربية بالرغم – حسبه- من كل الوسائل اللوجستية التي وفرت لهم، فضلا عن التكاليف المادية التي يتطلبها فضلا عن تأثيره بشكل مباشر على برمجة البطولة وعلى الأندية المحترفة، بالإضافة إلى أن مدرب المنتخب الأول، التقني البوسني وحيد خاليلوزيتش، قلما يستدعي لاعبا من المنتخب المحلي نظرا لعدم اقتناعه بمردودهم التقني والبدني، الأمر الذي يدفع الجميع للتساؤل عن أهمية المنتخب المحلي أو ما بات يسمى بالرديف.

ويشكل هذا القرار، صدمة للمغاربة والعديد من اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربية، على اعتبار أنه سيقضي على جيل كامل من اللاعبين وحلمهم في تقمص ألوان “أسود الأطلس”، كون خاليلوزيتش ووفق ما ذكرناه سابقا لا يعتمد على اللاعبين المحليين، نظرا لامتلاك المغرب لاعبين أفضل ينشطون في الدوريات الأوروبية.

وأشار ذات المصدر، أن اهتمام الجامعة المغربية سيقتصر على المنتخب الأول الذي يشرف عليه البوسني وحيد خاليلوزيتش ثم المنتخب الأولمبي والشبان والفتيان فقط.

ويبدو أن فوزي لقجع وحاشيته لم يهضموا الطريقة التي خرج بها المنتخب المغربي “المغرور” والذي تم ترشيحه لتجاوز المنتخب الوطني الجزائري بسهولة على الورق، وأكثر من ذلك هناك من المغاربة من تحدثوا عن نتائج عريضة، هناك من يقول “سنكرر نتيجة مباراة مراكش 4/0” وآخرون “5/0” و”3/0″، قبل أن يصطدموا بحقيقة الميدان، أين قدم لهم أشبال المدرب مجيد بوقرة درسا في الواقعية لن ينسوه طوال حياتهم وستبقى مواجهة كأس العرب شوكة في حلق جميع عشاق “أسود الأطلس”.