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رياضة
نحو برمجة الجمعية العامة الانتخابية منتصف الشهر

“الخضر” يقصون شريط البطولة الإفريقية في مصر بمواجهة كينيا

سليم دريس
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“الخضر” يقصون شريط البطولة الإفريقية في مصر بمواجهة كينيا
أرشيف

كشفت مصادر موثوقة لـ “الشروق”، عن عقد الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة اليد، منتصف شهر جوان الحالي، وذلك بعدما كانت مقررة الثلاثاء، في مقر اللجنة الأولمبية الجزائرية، ليتم تأجيلها في نهاية المطاف من دون ذكر الأسباب من قبل الجهات الوصية، علما أن لجنة الترشيحات جددت احتفاظها بملفات ثلاثة مترشحين على رئاسة الهيئة الفيدرالية ويتعلق الأمر لكل من عمران سطمبولي، الطاهر عليوي، ونعيم بوقرة، في وقت رفضت اللجنة ملف المترشح الحارس الدولي السابق عمار داود.

يشار أن الدولي السابق عبد الكريم بن جميل صار يرأس مؤقتا الإتحاد الجزائري لكرة اليد، عقب تعيينه في وقت سابق من قبل وزارة الشباب والرياضة، بعد تسليط العقوبة بتاريخ سبتمبر من العام المنقضي على حبيب لعبان الرئيس المنتخب لعهدة أولمبية جديدة 2021 – 2024، بسبب خروقات في تسيير العهدة الأولى.

وفي سياق آخر، يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد غمار البطولة الإفريقية المقبلة في نسختها 25 المقررة في مصر في إطار المجموعة الثانية أمام نظيره الكيني بتاريخ 11 جويلية المقبل، على أن يلاقي بعدها المنتخب الغيني في اليوم الموالي، قبل أن يختتم المسابقة في دورها الأول بمواجهة منتخب الغابون يوم 13 جويلية، وذلك بحسب ما كشف عنه الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، علما أن البطولة القارية في نسختها 25 ستنطلق بتاريخ 9 جويلية وتمتد إلى غاية 30 من الشهر ذاته، على أن يشارك في الطبعة القادمة 14 منتخبا.

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