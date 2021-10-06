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“الخضر” يقفون على وضعية “تشاكر” بعد شهر من الكارثة

سليم.ع
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“الخضر” يقفون على وضعية “تشاكر” بعد شهر من الكارثة

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لمواجهة الجولة الثالثة من تصفيات المونديال، أمام النيجر، وبرمج الناخب الوطني حصة الأربعاء بملعب تشاكر بالبليدة..

وعلى عكس تربص الشهر الماضي، فضل الناخب الوطني جمال بلماضي، الخروج من مركز سيدي موسى، وبرمجة حصة تدريبية بملعب تشاكر الذي يحتضن مباراة النيجر الجمعة المقبل.

وتعد الحصة التدريبية الثالثة لرفقاء القائد محرز فرصة للوقوف على وضعية أرضية ميدان تشاكر، التي كانت في وضعية كارثية مطلع شهر سبتمبر الماضي، بمناسبة استقبال منتخب جيبوتي لحساب الجولة الأولى من التصفيات.

وبرمج بلماضي الحصة التدريبية بملعب تشاكر بداية من الساعة الخامسة والربع وخلف أبواب مغلقة، على أن تختتم الخميس التحضيرات لمباراة النيجر، بالمركز التقني بسيدي موسى.

وأجرى رفقاء محرز أمسية الثلاثاء حصتهم التدريبية الثانية بمركز سيدي موسى، وهي التدريبات التي رفع خلالها المدرب بلماضي من وتيرة العمل وانتقل إلى الجانب التقني بتركيزه على الشقين الهجومي والدفاعي، وشروعه في تجريب الخطة التي يواجه بها أشبال المدرب كفالي.

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