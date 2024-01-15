“الخضر” يكتفون بِتقاسم النّقاط

اكتفى المنتخب الوطني سهرة الإثنين بِنتيجة التعادل هدف لِمثله مع نظيره الأنغولي.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

واحتضن ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم السّاحة السنيغالي عيسى سي.

وأحكم رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي قبضتهم على فعّاليات الشوط الأوّل، حيث شنّوا عدّة غارات تهديفية على المرمى الأنغولي، كما فرضوا حراسة لصيقة وضغطا رهيبا على المُنافس.

وأثمر تفوّق “الخضر” بِهزّ المهاجم بغداد بونجاح للشباك الأنغولية في الدقيقة الـ 18، بعد تمريرة حاسمة ومُحكمة من زميله صانع الألعاب يوسف بلايلي.

وأمضى بونجاح هدفا آخر في الدقيقة الـ 25، وبِضربة مقصّية خرافية، بعد تمريرة حاسمة من متوسّط الميدان فارس شعيبي. لكن الحكم رفضه بِداعي التسلّل.

وبِالمُقابل، قدّم لاعبو أنغولا أداءً باهتا، واستغلّوا امتلاكهم لِسلاح القوة البدنية والطول الفارع، للحدّ من خطورة زملاء القائد والجناح رياض محرز.

وفي الشوط الثاني، تراجع المستوى الفني للنّخبة الوطنية بِصورة لافتة. وهو ما كلفّها هدف التعادل وقّعه الأنغوليون من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 68.

وأجرى بلماضي عدّة استبدالات على أمل التقدّم مرّة أخرى في النتيجة، لكن دون طائل.

وبدا وأن زملاء متوسّط نبيل بن طالب انهاروا في الشوط الثاني، حيث افتقدوا لِتلك الحماسة والجرأة في بسط السيطرة.

وينبغي على بلماضي تصحيح الأخطاء، وإيجاد الحلول في المقابلتَين القادمتَين. إذا أراد المرور إلى محطّة ثمن النّهائي وتجنّب العودة مُبكّرا إلى الدّيار.

وفي مباراة أُخرى عن الفوج الرّابع، تتبارى موريتانيا مع منتخب بوركينا فاسو بعد ظهيرة هذا الثلاثاء.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- الجزائر 1ن

2- أنغولا 1ن

3- موريتانيا 0ن (ناقص مباراة)

4- بوركينا فاسو 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثانية المُبرمجة السبت المقبل، يتبارى المنتخب الوطني مع بوركينا فاسو بِالملعب ذاته، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر بِتوقيت كوت ديفوار (الثالثة بعد الظهر بِتوقيت الجزائر). وتتبارى أنغولا مع منتخب موريتانيا بعد ذلك بِثلاث ساعات.

ويُسْدَلُ ستار دور المجموعات بعد تنظيم الجولة الثالثة، وإثرها يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثمن النّهائي. ويُمكن لِصاحب المركز الثالث اللّحاق بهما، إذا حاز أفضل رتبة ثالثة، وهو امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.