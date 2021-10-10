“الخضر” يلاحقون الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا في قائمة الأفضل

بعد أن وصلوا إلى المباراة رقم 30 دون هزيمة وسقوط بطل أوروبا

تسبب سقوط منتخب إيطاليا، في فخ الخسارة أمام إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بنتيجة هدفين لهدف، إلى نهاية سلسلتها القياسية دون خسارة عند الرقم 37، وهو الرقم القياسي العالمي في هذه الجزئية، ما فتح المجال واسعا أمام المنتخب الجزائري الوحيد في العالم صاحب السلسلة المستمرة في هذا المجال بـ30 مباراة دون خسارة على التوالي، إلى التطلع لمحاولة كسر هذا الرقم، كما أن أشبال بلماضي يلاحقون أربعة أفضل منتخبات عالمية في التاريخ ومحاولة تجاوزهم في هذه الإحصائية، حيث لا يتقدم عليهم سوى الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا.

وكان “محاربو الصحراء” بدأوا سلسلة اللاهزيمة خلال مباراة الطوغو يوم 18 نوفمبر عام 2018 في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، عندما فازوا بـ4ـ1 في لومي، والسلسلة مستمرة لحد الآن، أي لمدة تقارب الثلاث سنوات، وتعود آخر خسارة لأشبال بلماضي، إلى يوم 16 أكتوبر 2018 أمام منتخب البنين بهدف دون رد، وسيكون المنتخب الجزائري أمام فرصة تحسين رقمه ومحاولة رفعه إلى 31 مباراة دون هزيمة تواليا، عندما يواجه منتخب النيجر في الجولة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء في نيامي، وهو الأمر القريب إلى التجسيد في ظل الفوارق الكبيرة في مستويات المنتخبين، علما أن زملاء محرز سحقوا هذا المنتخب، الجمعة الماضي، على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بسداسية كاملة، ووصلوا إلى المباراة رقم 30 دون خسارة معادلين بذلك رقم منتخب فرنسا السابق.

ولن يطول الأمر قبل أن يكون أشبال بلماضي أمام فرصة أخرى لتحسين الرقم شهر نوفمبر، عندما يلعبون مباراتين أمام جيبوتي وبوركينافاسو في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2022، ما يمنحهم فرصة الوصول إلى الرقم 34 مباراة دون هزيمة، قبل التفرغ للتحضير لكأس أمم إفريقيا بداية العام المقبل في الكاميرون، ويمكن للمنتخب الجزائري أن يكسر الرقم القياسي العالمي المتواجد حاليا بحوزة إيطاليا، إن واصل بنفس العزيمة والإصرار المستمرين منذ 3 سنوات كاملة، من أجل دخول التاريخ من بابه الواسع، وقبل ذلك يمكن لـ”الخضر” تجاوز منتخبات عريقة في التصنيف، وهي الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا ليخلدوا اسمهم في تاريخ الكرة العالمية.

وكان منتخب إيطاليا بدأ سلسلة اللاهزيمة تحت إشراف المدرب روبرتو مانشيني شهر أكتوبر 2018 قبل أن يسقط في نفس الشهر من عام 2021، ويأتي خلفه منتخب إسبانيا الذي وصل إلى 35 مباراة دون هزيمة بين أعوام 2007 و2009، أما المنتخب البرازيلي فقد حقق رقم 35 مباراة دون هزيمة ما بين سنوات 1993 و1996، والمنتخب الأرجنتيني وصل إلى 31 مباراة دون هزيمة من 1991 إلى 1993، ثم يأتي المنتخب الفرنسي بـ30 مباراة بين عامين 1994 و1996، وهو نفس الرقم الذي حققه المنتخب الإيطالي بين سنوات 1935 و1939، وذات الرقم الذي وصل إليه المنتخب الوطني في الفترة من 2018 إلى 2021، الذي يعد المنتخب العربي الوحيد الذي دخل تصنيف 10 منتخبات في هذه الإحصائية.