“الخضر” ينفردون بِالصّدارة

عاد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الإثنين، لِيَنفرد بِصدارة الفوج السّابع في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على أوغندا، مثلما تغلّبت الموزمبيق بـ (0-1) على المُضيّف فريق غينيا كوناكري، وكما انتصرت بوتسوانا بعيدا عن الدّيار بِنتيجة (1-3) على الفريق الصّومالي. لِحساب الجولة الرّابعة من تصفيات المونديال.

وأجرت غينيا كوناكري مقابلتها بِبلاد مراكش، بينما خاضت الصّومال مواجهتها بِالموزمبيق. وذلك لِعدم حيازة المنتخبَين ملعبا خاصّا بهما مُؤهّلا من قبل “الفيفا”.

وهكذا انفرد “مُحاربو الصّحراء” بِكُرسي الصّدارة، رغم أن الموزمبيق تملك الرّصيد ذاته من النّقاط. وذلك لِكون زملاء محمد الأمين عموّرة يملكون أحسن فارق أهداف (+4/ +1)، دون إغفال فوز الجزائر في الموزمبيق (0-2).

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي، بالاستناد إلى موقع “الفيفا” الهيئة المُنظّمة للمنافسة:

1- الجزائر 9ن

2- الموزمبيق 9ن

3- بوتسوانا 6ن

4- غينيا كوناكري 6ن

5- أوغندا 6ن

6- الصومال 0ن

وفي الجولة الخامسة المُبرمجة شهر مارس من عام 2025، يلعب المنتخب الوطني الجزائري خارج القواعد أمام بوتسوانا، وتتبارى أوغندا مع المضيّف الموزمبيقي، وتُواجه غينيا كوناكري الزائر الصّومالي.

أمّا في الجولة السّادسة المُقرّر تنظيمها في الشهر والسنة ذاتهما، فيتبارى “الخضر” مع الزّائر الموزمبيقي، وتُواجه غينيا كوناكري المُضيّف الأوغندي، وتلعب بوتسوانا بِميدانها مع الصّومال.

وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد الفوج لِنهائيات كأس العالم 2026، ويُمكن للوصيف أن يلحق به، لكن بِشرطَين: حيازة أحسن رتبة ثانية (امتياز يُمنح لـ 4 منتخبات إفريقية من أصل 9 فرق)، ثمّ الفوز بِأربع مقابلات مُتتالية، أمام منافسَين من إفريقيا، وبعدها مع منتخبَين ينتميان إلى قارَّتَين أُخريَين.

ودون أدنى شكّ، ومن الآن وإلى غاية ربيع 2025، يكون النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش قد تعرّف جيّدا على لاعبيه، واكتسب مزيدا من الخبرة أمام المنافسين الأفارقة. ما يكفل له التحضير بِجدّية وبِنوع من الأريحية لِمحطّة شهر مارس المقبل.