“الخضر” ينفردون بِصدارة الترتيب

انتهت عصر الثلاثاء فعّاليات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، عن منطقة إفريقيا والفوج السابع تحديدا.

وانفرد المنتخب الوطني الجزائري بِصدارة ترتيب هذا الفوج، بعد أن سجّل بِمفرده انتصارَين، على الصّومال والموزمبيق.

وخسرت غينيا كوناكري بِهدف لِصفر خارج القواعد أمام منتخب بوتسوانا، بينما فازت أوغندا بالنتيجة ذاتها على الفريق الصّومالي. مع الإشارة إلى أن المباراة الأخيرة أُقيمت فعّالياتها بِالمغرب، وحملت الصّومال طابع المنتخب المُستضيف.

وهكذا بعد تنظيم جولتَين تشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- الجزائر 6ن

2- بوتسوانا 3ن

3- غينيا كوناكري 3ن

4- أوغندا 3ن

5- الموزمبيق 3ن

6- الصّومال 0ن

وفي الجولة الثالثة شهر جوان من عام 2024، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع الضّيف الغيني، وتُواجه أوغندا بِميدانها الفريق البوتسواني، وتلعب الموزمبيق داخل القواعد مع منتخب الصّومال.

وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد ترتيب المجموعة لِنهائيات كأس العالم 2026، ويُمكن للوصيف أن يلحق به، إذا نال أفضل رتبة ثانية (امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل تسعة)، ثمّ يفوز بِأربع مقابلات على مُنافسين ينتمون إلى إفريقيا، ومناطق أخرى من المعمورة مُعتمدة لدى الفيفا.