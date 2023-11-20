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رياضة

الخضر” ينهون عام 2023 من دون هزيمة

عمر سلامي
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الخضر” ينهون عام 2023 من دون هزيمة
ح.م
المنتخب الجزائري

تمكن المنتخب الوطني بقيادة جمال بلماضي من مواصلة نتائجه الإيجابية وإنهاء عام 2023 من دون هزيمة،في المباريات الودية أو الرسمية.

وأنهى أشبال بلماضي مبارياتهم في السنة الجارية، بالفوز على منتخب موزمبيق في مابوتو بثنائية نظيفة، محققين بذلك سابع انتصار لهم في عام 2023 .

ولعب المنتخب الجزائري 10 مباريات خلال السنة الجارية، فاز في 7 لقاءات منها وتعادل في ثلاثة.

وسبق للمنتخب الوطني وأن أنهى ثلاث سنوات من قبل من دون هزيمة، وهي سنوات 2019 و2020 و2021 ، ووصل وقتها إلى 35 مباراة من دون هزيمة.

وسجل منتخب “الخضر” خلال عام 2023 ، 18 هدفا، فيما تلقت شباكه ستة أهداف.

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