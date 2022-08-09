الخضر يهزمون الكاميرون على البساط

ألعاب التضامن الإسلامي

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة، الاثنين، على نظيره الكاميروني على البساط، في افتتاح دورة كرة القدم المقامة حالياً بمدينة قونية التركية.

وبعدما كان اللقاء مقرّراً على الحادية عشرة صباحا بملعب 15 جويلية، انتظر طاقم التحكيم الوقت القانوني دون أن يحضر منتخب الكاميرون الأولمبي، ليعلن عن فوز شبان الخضر (3 – 0) على البساط الأخضر، وسط أنباء عن بقاء الكاميرونيين عالقين في مطار ياوندي.

وستواجه تشكيلة المدرب ولد علي، منتخب السنغال اليوم الأربعاء بداية من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر، على أن يلاقي الخضر أصحاب الأرض الأتراك هذا الجمعة على الساعة الثالثة زوالا.

وتندرج دورة قونية المستمرة إلى 18 أوت الجاري، ضمن تحضيرات المنتخب الوطني الأولمبي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي سيقام دورها التصفوي الأول في الفترة الممتدة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

وستجرى نهائيات هذه المنافسة القارية في الفترة الممتدة من 2 إلى 26 نوفمبر المقبل في بلد سيحدد لاحقاً، علماً أنّ هذه المنافسة ستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية 2024 بباريس.