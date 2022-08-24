الخضر يواجهون البرازيل سنة 2023

مباراتان أمام غينيا ونيجيريا وديا بوهران

أكدت مصادر متطابقة أن المنتخب الجزائري سيواجه المنتخب البرازيلي سنة 2023 دون تحديد تاريخ محدد بعد فشل إجراء لقاء بينهما شهر سبتمبر القادم.

وأضاف نفس المصدر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا ينوي حاليا اللعب مع منتخب كبير، لأن المدرب الوطني بصدد إعادة النظر في التشكيلة الوطنية بتدعيمها ببعض العناصر التي هي في أمس الحاجة للعب مع منتخبات إفريقية وليس منتخبات كبيرة تضم لاعبين ينشطون في أقوى الدوريات الأوروبية.

وأضاف مصدر “الشروق” أن الفاف تركت ملعب وهران في “راحة إجبارية” إلى غاية موعدي شهر سبتمبر، حيث رفضت السماح بإجراء أي مباراة على عشبه إلى غاية 20 سبتمبر موعد لقاء غينيا الودي.

وفي نفس السياق، تأكد لقاء المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيريه الغيني والنيجيري، في شهر سبتمبر المقبل بوهران، في إطار الاستعداد للمواعيد الرسمية المقبلة، مثلما أكدته “الشروق” في عدد سابق.

المباراة الأولى، ستكون ضد منتخب غينيا يوم الجمعة 23 سبتمبر على الساعة الثامنة ليلا، بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران. والثانية، ضد منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء 27 سبتمبر على الساعة الثامنة أيضا، بنفس الملعب.

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، قد أكد الأسبوع الفارط، أن المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني الجزائري خلال النافذة الدولية المقبلة للفيفا المقررة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل، ستلعبان بالمركب الأولمبي “هدفي ميلود” بوهران.

وتعود الخرجتان الأخيرتان “للخضر” إلى شهر يونيو الفارط، لحساب الجولتين الأوليين لتصفيات كأس إفريقيا-2023 للأمم (المؤجلة لعام 2024) بكوت ديفوار.

وفازت الجزائر في مباراتها الأولى يوم 4 يونيو بملعب 5 جويلية على أوغندا (2-0) قبل أن تعود بالفوز من دار السلام على تنزانيا بنفس النتيجة لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة. وسيخوض لاعبو المدرب الوطني جمال بلماضي مقابلتين وديتين في شهر نوفمبر المقبل، أي قبل أيام معدودة عن انطلاق نهائيات كأس العالم-2022 بقطر (20 نوفمبر -18 ديسمبر).

وبإمكان “الخضر” مواجهة، في شهر نوفمبر منتخبات من العيار الثقيل، لأن المنتخبات “المونديالية” ستعمل خلال تلك الفترة على وضع اللمسات الأخيرة قبل خوض مونديال قطر. للتذكير، فإن الجولتين الثالثة والرابعة لكان-2024 المبرمجتين آنفا يومي 19 و27 سبتمبر قد تأجلتا إلى يومي 20 و28 مارس 2023.