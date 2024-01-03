الخضر يواجهون الجمعة الطوغو تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا

يواصلون التحضيرات للمنافسة القارية ومبولحي يريح بلماضي

يواجه الجمعة بداية من الساعة التاسعة ليلا المنتخب الجزائري نظيره الطوغولي وديا تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا المقررة بكوت ديفوار بداية من يوم 13 جانفي الجاري، وستكون هذه المباراة فرصة للناخب الوطني من أجل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في المباراة الأولى للعرس الإفريقي أمام المنتخب الأنغولي المقررة يوم 15 جانفي الجاري.

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته الأخيرة بالعاصمة الطوغولية لومي تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024، وقد أجرى الثلاثاء حصته التدريبية الثالثة في جو مريح جدا وبحضور المجموعة بما فيها حارس المرمى رايس مبولحي، باستثناء الظهير الأيسر آيت نوري، الذي كان مصابا بزكام، حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

الحصة التدريبية انطلقت عمليا في الفترة المسائية، وبدأ عمل المجموعة بتمارين الخفة بلمستين للكرة قبل الانتقال إلى ورش الإحماء المتنوعة (حواجز السرعة، وأعمدة التعرج، وما إلى ذلك) ثم توزيع التعداد إلى مجموعتين. أما النصف الثاني من الحصة الذي جرى في ظل مستوى رطوبة حوالي 64%، فتم تخصيصه لمواجهتين، حيث جمعت المباراة الأولى بين أربعة فرق ضد بعضها البعض على مساحة محاطة بمرامي صغيرة، ثم بين فريقين، لكن هذه المرة على ثلثي الملعب.

أما المباراة الأخيرة فجرت بمرامي كبيرة وحراس المرمى. وخلال هذه المرحلة، أصر المدرب الوطني جمال بلماضي على الاعتماد على كتلة الفريق خاصة في العمل الدفاعي وإدارة المباراة والتعافي والمراقب. وفي نهاية الشوط الثالث، حصة تدريبية مكثفة ومتعبة، ذهب بعض اللاعبين استرجاع اللياقة في حمامات باردة.

كما خصص الأربعاء الناخب الوطني حصة تدريبية من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين لمباراة الجمعة، في انتظار المباراة الثانية أمام المنتخب بورندي المقررة مساء الثلاثاء القادم.

وفي نفس السياق، عاد حارس المنتخب الوطني رايس وهاب، إلى جو التدريبات التي جرت بملعب “كيغي” بعد منح الطاقم الطبي الضوء الأخضر لحارس شباب بلوزداد بالإندماج رفقة الخضر، فيما كان بلايلي يخضع لحصة علاجية روتينية فقط. وكان رايس وهاب مبولحي، قد غاب عن الحصة التدريبية أول أمس بمدينة لومي الطوغولية، قبل أن يخضع للكشوفات الطبية من قبل الطاقم الطبي الذي أكد انه لا يعاني من أي إصابة. في المقابل يتواجد المهاجم يوسف بلايلي في صحة ولياقة بدنية جيدة، عكس ما شاع حول إصابته، بعد ما انتشرت صورة نجم العميد وهو يخضع لعملية تدليك، وهو إجراء اعتيادي وروتيني. يذكر أن يوسف بلايلي مرشح بنسبة كبيرة لاستعادة مكانته الأساسية خلال اللقاء الأول، أمام أنغولا، بسبب تضييع أمين غويري للكان بسبب الإصابة، وعقوبة أمين عمورة، وهو ما يفتح المجال لمدلل “الشناوة” في التواجد ضمن التشكيلة التي ستستهل العرس الإفريقي.

بلايلي مرشح كأساسي في أول مواجهة أمام أنغولا

من المنتظر أن يكون نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي، على موعد مع المشاركة كأساسي في أول مواجهة للمنتخب الوطني أمام أنغولا المقررة يوم 15 جانفي، بعد ما تأكد غياب أمين غويري، عن المنافسة الإفريقية بسبب الإصابة، وسيكون محمد الأمين عمورة هو الآخر غائبا عن أول مواجهة بسبب العقوبة المسلطة عليه، والتي ستحرمه من الظهور في أول مواجهة “بالكان”، وهي ما يصب في صالح نجم المولودية لإعادة الاعتبار لنفسه وفرض اسمه في التشكيلة الأساسية للخضر، حيث سيكون أمام فرصة لا تعوض من أجل استرجاع الرواق الأيسر. وسيكون للناخب الوطني جمال بلماضي حل آخر على الرواق الأيسر، بتواجد فارس شايبي الذي سبق له اللعب في ذلك المنصب، بالإضافة إلى آدم وناس، في انتظار الكشف عن اللاعب الذي سيعوض غويري في القائمة، إذا أراد بلماضي اختيار اسم لذلك.