“الخضر” يواجهون الخيول البوركينابية بنية الحسم لإثراء المسيرة النوعية

رغم أن التعادل يكفي أبناء بلماضي للمرور إلى الدور الفاصل

تعول عناصر المنتخب الوطني كثيرا على مباراة الغد أمام المنتخب البوركينابي، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة، وهذا بغية تحقيق فوز مريح يؤكد المسيرة النوعية المحققة لحد الآن، والتي توجت بالانفراد بصدارة المجموعة خلال الجولة الماضية، ما يجعل الفرصة مواتية من أجل التأكيد والبرهنة في ذهاب محاربي الصحراء بعيدا، خاصة وأن المنتخب البوركينابي يعد المنافس الأول لـ”الخضر” منذ بداية التصفيات.

يجمع الكثير من المتتبعين أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة الغد أمام نظيره البوركينابي بذهنية الدور الحاسم الذي لعب خريف العام 2013، في إطار الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال 2014، خصوصا وأن المنافس يحتل المرتبة الثانية، وكان بمثابة المنافسة الوحيد لزملاء محرز منذ بداية التصفيات، بدليل إرغامه على التعادل في خرجة مراكش، لحساب الجولة الثانية، وهو ما يجعل مباراة الغد مواتية للبرهنة فوق ميدان ملعب تشاكر بالبليدة، وهو ما ذهب إليه الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يراهن على إثبات الجدارة والأحقية في الذهاب بعيدا، خصوص وأن محاربي الصحراء حرصوا على تحطيم مختلف الأرقام للعام الثالث على التوالي، آخرها الصول إلى 32 مباراة دون تعثر، في سابقة من نوعها على الصعيد القاري، في الوقت الذي ينافس أكبر المنتخبات العالمية على هذا المكاسب (ايطاليا واسبانيا والبرازيل).

وقبل كل هذا وذاك، فإن الرهان منصب على مواجهة الغد بنية تحقيق الفوز لحسم ورقة التأهل إلى الدور الفاصل، حيث على الرغم من ان زملاء ماندي يكفيهم التعادل، إلا أن الفوز يعد الخيار الأمثل لاستقبال الجماهير الجزائرية العائدة إلى المدرجات بعد طول غياب بسبب مخلفات وباء كورونا.

ومن المنتظر أن تستعيد التشكيلة الوطنية أغلب العناصر الأساسية المعول عليها، بعدما تم إعفاؤها في خرجة جيبوتي، أو الاكتفاء بإقحام بعضها في المرحلة الثانية من المباراة، على غرار محرز وبلعمري وسليماني والبقية، في الوقت الذي سيكون مبولحي في الموعد بعدما ترك مكانه لزميله أوكيدجة خلال مواجهة الجولة الماضية، كما أن البروز اللافت لعديد الأسماء خلال مباراة جيبوتي يمنح خيارات مهمة للمدرب بلماضي في مختلف المناصب الحساسة، خاصة على مستوى الوسط والهجوم، في ظل تألق بن رحمة وبروز آدم زرقان وأسماء أخرى يعول عليها الطاقم الفني في مباراة الغد وفي تحديات رسمية مقبلة.وعليه فإن مواجهة الغد ستكون فرصة لتكريس سيطرة المنتخب الوطني في المجموعة، والبرهنة على قدرته في الذهاب بعيدا قبل موعد الدور الفاصل المبرمج لشهر مارس من السنة المقبلة، ناهيك عن إعداد العدة من الآن لتصفيات “كان 2022” بغية الدفاع عن اللقب القاري من موقع قوة.

ومعلوم أن مباراة الغد ستحمل رقم 22 في سجل المواجهات التي جمعت الجزائر بمنتخب بوركينافاسو، حيث عرفت المحطات الودية والرسمية السابقة تفوقا واضحا لمحاربي الصحراء، حيث كانت آخر مواجهة بينهما شهر سبتمبر الماضي في مراكش المغربية وافترقا على نتيجة التعادل، في الوقت الذي لا تزال تتذكر الجماهير الجزائرية الفوز الصعب والمثير في خريف 2013، لحساب إياب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات مونديال 2014 بالبرازيل، مثلما يتضمن تاريخ المواجهات بين المنتخبين أثقل فوز في تاريخ المنتخب الوطني بسباعية كاملة، حدث ذلك عام 1981، قبل أن يتم تحطيمه بثمانية جيبوتي خلال افتتاح تصفيات مونديال 2022 منذ أكثر من شهرين.

نتائج المباريات بين الجزائر وبوركينافاسو

المباريات الرسمية

تصفيات كأس أمم إفريقيا 1968

بوركينافاسو 1-2 الجزائر (سيريدي ولالماس)

الجزائر 3-1 بوركينافاسو (بوياحي، عبدي وبوروبة)

تصفيات كأس أمم إفريقيا 1982

الجزائر 7-0 بوركينافاسو (ماجر هدفان، بلومي هدفان، آيت حسين هدفان وعصاد)

بوركينافاسو 1-1 الجزائر (سيديبي ضد مرماه)

نهائيات كأس أمم إفريقيا 1996

الجزائر 2-1 بوركينافاسو (لونيسي ودزيري)

نهائيات كأس أمم إفريقيا 1998

بوركينافاسو 2-1 الجزائر (هدف الجزائر: صايب)

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2002

الجزائر 1-1 بوركينافاسو (تاسفاوت)

بوركينافاسو 1-0 الجزائر

تصفيات كأس العالم 2014

بوركينافاسو- الجزائر 3-2

الجزائر بوركينافاسو 1-0 (بوقرة)

تصفيات كأس العالم 2022

بوركينافاسو- الجزائر 1-1

المباريات الودية

20 جانفي 2000: بوركينافاسو 1-0 الجزائر

26 ماي 2000: الجزائر 2-0 بوركينافاسو (بوكساسة وماضوي)

16 أكتوبر 2001: الجزائر 2-0 بوركينافاسو (غازي وكراوش)

29 ماي 2003: الجزائر 0-1 بوركينافاسو

26 سبتمبر 2003: الجزائر 0-0 بوركينافاسو

17 أوت 2004 الجزائر 2-2 بوركينافاسو (عراش وطهراوي)

9 فيفري 2005: الجزائر 3-0 بوركينافاسو (صايفي هدفان وداود سفيان)

28 فيفري 2006: الجزائر 0-0 بوركينافاسو

15 نوفمبر 2006: الجزائر 1-2 بوركينافاسو (صايفي)

2 جوان 2013: الجزائر 2-0 بوركينافاسو (سوداني وسليماني)

الحصيلة الإجمالية بين المنتخبين

عدد المباريات: 11 رسمية و10 ودية

عدد الانتصارات: 5 رسمية و 4 ودية

عدد التعادلات: 3 في الرسميات و 3 ودية

عدد الهزائم: 3 رسمية و 3 تعادلات ودية

عدد الأهداف المسجلة: 21 هدفا في الرسميات و12 في الوديات

عدد الأهداف التي تلقاها الخضر: 12 هدفا في الرسميات و 6 في الوديات