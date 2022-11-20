الخضر يواجهون الكويت هذا الجمعة

بعد فوز المنتخب المحلي أمام سيراليون

تغلب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، للاعبين المحليين، على منتخب سيراليون الأول بنتيجة (3-0)، الشوط الأول (0-0) بملعب الفجيرة الإماراتية، في إطار الاستعدادات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان 2022” المؤجلة إلى 2023 والمقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري. وسجل أهداف “الخضر” كل من مدافع شباب بلوزداد، شعيب كداد (د 57)، مهاجم وفاق سطيف أحمد قندوسي (د 71) ولاعب اتحاد الجزائر عبد الرحمن مزيان (د 77). هذا الفوز هو الثاني للمنتخب الجزائري خلال تربص الإمارات العربية بعد المسجل الأسبوع الفارط أمام المنتخب السوري (1-0).

وتنتظر “الخضر” خرجة ودية ثالثة يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر أمام الكويت بملعب شرطة دبي، وخلال نهائيات الكأس القارية للمحليين، سيلعب المنتخب الجزائري بملعب براقي ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا، إثيوبيا وموزمبيق.

تجدر الإشارة، أنه تم تقسيم المنتخبات الـ 18 المشاركة في البطولة القارية على ثلاث مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، مقابل ثلاثة منتخبات في المجموعتين الأخريين. ويتأهل الأولان عن المجموعات الأولى والثانية والثالثة للدور ربع نهائي، فيما يتأهل لنفس الدور صاحبا المركز الأول فقط للمجموعتين الرابعة والخامسة.