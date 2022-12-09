“الخضر” يواجهون المنتخب التونسي وديا في جانفي

تحسبا لمونديال كرة اليد المقررة ببولونيا والسويد:

يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد (رجال) وديا، نظيره التونسي يومي 4 و6 جانفي 2023 بتونس، تحسبا للبطولة العالمية المقررة من 11 إلى 29 جانفي 2023 بكل من بولونيا والسويد.واستعدادا لهذا الموعد العالمي، دخلت التشكيلة الوطنية في تربص خلال الشهر الجاري بمدينة وهران انطلق يوم 3 ديسمبر ويستمر حتى 11 ديسمبر، بقيادة المدرب الوطني رابح غربي الذي وجه الدعوة لـ 15 لاعبا من المحليين.

ويعتبر هذا التجمع التحضيري الثالث بالنسبة للنخبة الوطنية، استعدادا لمونديال 2023، بعد اللذين نظما من 15 إلى 22 أكتوبر الفارط بالجزائر العاصمة والثاني من 8 إلى 14 نوفمبر الفارط بالجزائر أيضا. وستكون مهمة التشكيلة الوطنية صعبة في هذا الموعد العالمي، في ظل توقف البطولة الوطنية منذ الموسم الماضي، والتي ستستأنف نشاطها الأسبوع المقبل، أي قبل أقل من شهر من انطلاق البطولة العالمية. وفي أول خرجة لها خلال الطبعة الـ28 للمونديال، تواجه النخبة الوطنية منتخب صربيا يوم الجمعة 13 جانفي بقاعة سبوديك بمدينة كاتويس (بولونيا)، لحساب الجولة الأولى من الدور التمهيدي للمجموعة الخامسة.

بعدها يلاقي السباعي الجزائري، نظيره القطري (بطل آسيا)، الأحد 15 جانفي بذات القاعة، قبل اختتام هذا الدور أمام ألمانيا يوم الثلاثاء 17 جانفي بنفس المكان دائما.وتأهلت الجزائر لمونديال 2023 بفضل فوزها على غينيا (27-26)، في المباراة الترتيبية لنيل المركز الخامس لكأس إفريقيا للأمم 2022، التي عرفت تتويج مصر الفائزة في النهائي القاري أمام منتخب الرأس الأخضر (35-27). يذكر أن إفريقيا ستكون ممثلة بخمسة منتخبات خلال هذا المونديال، ويتعلق الأمر بكل من مصر، الرأس الأخضر، المغرب، تونس والجزائر،ويشارك في البطولة العالمية 23 منتخبا مقسمين على ثماني مجموعات. ومن جهته سيكون المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبات الدنمارك وبلجيكا والبحرين. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) الذي يضم 24 منتخبا، والذين سيتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة منها ستة منتخبات، على أن يتأهل الأولان عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.