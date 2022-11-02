الخضر يواجهون بوركينا فاسو أو مالي يوم 16 نوفمبر

اللقاء سيجري بملعب وهران الجديد بدل قسنطينة غير الجاهز

قال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لـ”الشروق”، أن الأخير يفاضل بين ما منتخبين إفريقيين للعب لقاء ودي أمام المنتخب الوطني، بالملعب الأولمبي الجديد بوهران يوم 16 نوفمبر القادم.

وبحسب نفس المصدر، فإن الفاف تتفاوض مع منتخبي بوركينافاسو ومالي، وقد يكون هذا هذا الأخير هو الأقرب للعب ضد الخضر، خاصة وأن منتخبه لأقل من 23 سنة لعب مؤخرا ضد تشكيلة مجيد بوقرة والعلاقة بين الاتحاديين جيدة منذ سنوات.

ومن المنتظر، أن يتم الإعلان عن المنتخب الذي سيواجهه الخضر يوم 16 نوفمبر قبل الـ 10 من نفس الشهر من أجل تحضير المباراة وجلب طاقم تحكيم قد يكون بنسبة كبيرة من تونس.

وعن أسباب اختيار ملعب وهران قال مصدر الشروق أن ملعب قسنطينة غير جاهز لاحتضان المباراة الودية لتشكيلة بلماضي، وأن ملعب وهران هو الأنسب للعب المباراة في وقت كانت الكاف قد رفضت في رسالة وجهتها للجنة المنظمة عدم استعماله قبل بداية كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر بداية من 13 جانفي 2023.

وكانت الفاف قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن مواجهة المنتخب الوطني لنظيره السويدي في مباراة ودية، يوم السبت 19 نوفمبر بملعب “إيليديا ستاديوم” بمالمو على الساعة (الثامنة ونصف ليلا بتوقيت الجزائر). وسبق للمنتخب الجزائري أن واجه نظيره السويدي في أربع مناسبات، حيث تعود الأخيرة إلى التسعينات بالجزائر والتي انتهت بالتعادل (1-1). ويبقى رفاق قائد الخضر، رياض محرز (مانشستر سيتي الانجليزي) على فوزين في مباراتين وديتين أمام على التوالي غينيا (1-0) ونيجيريا (2-1)، لعبتا يومي 23 و27 سبتمبر الماضي بالملعب الأولمبي ميلود هدفي بوهران.