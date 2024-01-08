“الخضر” يواجهون بوروندي من أجل إيجاد التشكيلة الأساسية للكان

في ثاني لقاء ودي قبل انطلاق كأس إفريقيا 2024

في آخر مراجعة عامة للأوراق قبل انطلاق نهائيات العرس الإفريقي، يواجه الثلاثاء، المنتخب الوطني، نظيره منتخب بوروندي، في مباراة ودية بملعب كيغي بالعاصمة الطوغولية “لومي” بدون حضور الجمهور بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر.

وتكتسي مباراة اليوم أهمية كبيرة بالنسبة للناخب الوطني، الذي سيقوم فيها بمراجعة عامة أخيرة للتشكيلة الوطنية قبل خوض غمار نهائيات النسخة الـ34 لكأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار.

وستجرى هذه المباراة الودية بعيدة عن الأنظار، كونها غير منقولة على الشاشة الصغيرة، بطلب من الناخب الوطني الذي أراد إخفاء أوراقه قبل أيام عن انطلاق الدورة القارية.. تشكيلة “الخضر” التي فازت يوم الجمعة الماضي بمباراتها الودية الأولى على المنتخب المحلي للطوغو بثلاثية نظيفة، ستلتقي هذه المرة بمنتخب “الخطاطيف” اللقب الممنوح لمنتخب بوروندي الذي سيخوض اللقاء بتعداد مكتمل.

ومثلما كان الأمر أمام الطوغو، ينوي الناخب الوطني جمال بلماضي الاستفادة من هذا الاختبار التحضيري الأخير، لضبط خطته التكتيكية والوقوف على التعداد الأساسي الذي سيباشر به أول لقاء له في نهائيات كأس إفريقيا أمام أنغولا.

وخلال ندوته الصحفية الأخيرة التي نشطها قبل التنقل إلى لومي، أوضح جمال بلماضي قائلا: “ستمكننا المباراة الودية أمام بوروندي من الاقتراب من التشكيلة الأساسية التي ستبدأ منافسة الكان-2023”.

من جهته، اعتبر مدرب منتخب بوروندي إيتيان نداييراغي الذي يشغل هذا المنصب منذ جانفي 2023، بأن لاعبيه جاهزون لتقديم مباراة جيدة أمام أحد “المرشحين للتتويج باللقب القاري”، حيث قال: “نتوفر على تشكيلة شابة قادرة على رفع التحدي أمام الجزائر يوم غد الثلاثاء، في مباراة ستكون غنية بالمعطيات للجميع”.

يذكر أن منتخب بوروندي فشل في التأهل إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم 2023 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف كل من الكاميرون (7 نقاط) وناميبيا (5 نقاط).

وأجرى المنتخب الوطني، مساء الأحد الحصة التدريبية السابعة له منذ بداية التربص، والتي شهدت مشاركة كامل التعداد، وهذا بعد عودة الحارس رايس وهاب مبلوحي واندماج زميله مصطفى زغبة. وسيتنقل “الخضر” غدا الأربعاء إلى مدينة بواكي بكوت ديفوار، في رحلة خاصة للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم-2023.

ويفتتح رفقاء القائد رياض محرز نهائيات كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار، يوم السبت المقبل 15 جانفي بمواجهة أنغولا على التاسعة ليلا ببواكي، في المجموعة الرابعة، قبل أن

يلاقوا بوركينا فاسو في 20 جانفي على الثالثة زوالا ويختمون الدور الأول بلقاء موريتانيا يوم 23 من نفس الشهر على التاسعة ليلا ببواكي، ويتأهل الأولان عن كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أحسن أربعة منتخبات تحتل المرتبة الثالثة في كل المجموعات.