الخضر يواجهون جنوب إفريقيا وديا الشهر القادم

يبقى الاتفاق على مكان إجراء المباراة الودية

يتوقع أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الجنوب إفريقي وديا في شهر جوان القادم، بحسب ما علم من مصادر إعلامية.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اقترب من حل مشكلة المباراة الودية للخضر في شهر جوان، والتي كانت تشكل صداعا للناخب الوطني، جمال بلماضي، هذا الأخير طلب من الفاف إيجاد منافس مناسب للمنتخب الوطني، من أجل الاستفادة جيدا من تاريخ الفيفا لشهر جوان. حيث أفاد موقع”لاغازيت دي فوناك” أن الفاف توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الجنوب إفريقي على لعب مباراة ودية ما بين المنتخبين الوطني الجزائري ومنتخب “البافانا بافانا” يوم 14 جوان المقبل.

وأضاف ذات المصدر أن بعض التفاصيل تبقى فقط لإنهاء الاتفاق ما بين الاتحادين الجزائري والجنوب إفريقي، وتتعلق بحسم مكان إجراء المقابلة الودية سواء في الجزائر أم بجنوب إفريقيا.

في ذات السياق، تدرس الهيئتان الكرويتان للبلدين كلا الاحتمالان، إما أن تلعب المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر، وفي هذه الحالة سيتنقل منتخب جنوب إفريقيا من المغرب إلى الجزائر، بعد مواجهة المنتخب المغربي يوم 9 جوان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. أو برمجة المباراة في جنوب إفريقيا وفي هذه الحالة سيتنقل أشبال جمال بلماضي إلى بلاد مونديلا عقب مواجهة منتخب تنزانيا يوم8 جوان، برسم الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى”كان 2023″ بكوت ديفوار.

ويريد بلماضي اختبار كل العناصر الجديدة التي استدعاها لأول مرة في قائمة ال25 لاعبا التي ستخوض معسكر المنتخب الوطني بداية من يوم غد الثلاثاء وإلى 14 جوان الداخل، خلال المباراتين الرسميتين أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا على التوالي، يومي الـ4 و8 جوان على التوالي. أو على الأقل في المباراة الودية المرتقبة يوم 14 جوان التي ستكون بنسبة كبيرة ضد منتخب جنوب إفريقيا.

وكانت عدة منتخبات مرشحة لمواجهة المنتخب الوطني وديا في شهر جوان، على غرار منتخبي الباراغواي والأورغواي من أمريكا الجنوبية، لكن الاتفاق معها لم يحدث بسبب الشروط التي فرضتها هذه الأخيرة.