الخضر يواجهون منتخبي إفريقيا يوم 16 نوفمبر بملعب وهران الجديد

الفاف تلقت أربعة عروض منها بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا:

يرغب الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في إجراء اللقاء الودي المبرمج يوم 16 نوفمبر أمام منتخب إفريقي، لم يتم الكشف عنه بعد، بالملعب الأولمبي الجديد بوهران، بحسب ما علم من الهيئة الفدرالية.

غير أنه يتعين على الطاقم الفني، الوقوف على حالة أرضية ملعب وهران قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وفي حال تعذر إجراء هذه المباراة الودية بملعب وهران الجديد، سيتم برمجة هذا اللقاء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، بحسب نفس المصدر.

وفي ذات الصدد، تدرس حاليا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أربعة عروض لاختيار المنافس المقبل للخضر يوم 16 نوفمبر منها بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا. وكانت الفاف قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن مواجهة المنتخب الوطني لنظيره السويدي في مباراة ودية، يوم السبت 19 نوفمبر بملعب “إيليديا ستاديوم” بمالمو على الساعة (30ر20 بتوقيت الجزائر). وسبق للمنتخب الوطني أن واجه نظيره السويدي في أربع مناسبات، حيث تعود الأخيرة إلى التسعينات بالجزائر والتي انتهت بالتعادل (1-1). ويبقى رفاق قائد الخضر، رياض محرز على فوزين في مباراتين وديتين أمام على التوالي غينيا (1-0) ونيجيريا (2-1)، لعبتا يومي 23 و27 سبتمبر الماضي بالملعب الأولمبي ميلود هدفي بوهران.