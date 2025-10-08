“الخضر” يواصلون تحضيراتهم لمواجهة الصومال وبيتكوفيتش سيضع آخر الروتوشات بوهران

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته تحسبا لمواجهة الصومال برسم الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشرع رفقاء القائد محرز أمسية الإثنين في الاستعداد للمباراة الهامة التي تنتظرهم أمسية هذا الخميس، بداية من الساعة الخامسة بملعب ميلود هدفي بوهران.

وخاض “الخضر” أمسية الثلاثاء حصتهم التدريبية الثانية، بالمركز التقني بسيدي موسى.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف” فإن الحصة التدريبية خصصت للجانبين التقني والتكتيكي، بحضور جميع اللاعبين.

ويتنقل أشبال المدرب بيتكوفيتش، الأربعاء، إلى مدينة وهران، أين سيخوضون آخر حصة تدريبية، استعداد لمواجهة الصومال.

وسيضع بيتكوفيتش خلال الحصة التدريبية لأمسية الأربعاء، آخر الروتوشات على التشكيلة الأساسية التي ستدخل المباراة.

ومن المنتظر أن يعتمد بيتكوفيتش خلال هذه المواجهة على التشكيلة المعتادة مع بعض التغييرات الطفيفة، على أن تمنح الفرصة كاملة للاحتياطيين وكل الوافدين الجدد، في مباراة أوغندا في حال تحقيق الفوز والـتأهل إلى المونديال أمام الصومال.