“الخضر” يُؤكّدون استعدادهم لِترصيع القميص بِالنّجمة الثالثة

الجزائر 3 - غانا 0

فاز المنتخب الوطني الجزائري مساء الأربعاء، بِثلاثية نظيفة على منافسة فريق غانا. ضمن إطار استعدادات الطرفَين لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُرفع ستارها بِالكاميرون مساء الأحد المقبل.

واحتضن ملعب “المدينة التعليمية” بِقطر أطوار المباراة الودّية، تحت إدارة تحكيم ينتمي إلى هذا البلد الخليجي.

وسجّل أهداف الجزائر كلّ من: صانع الألعاب آدم الوناس في الدقيقة الـ 8، والمدافع الغاني جوناتان مانساه ضدّ مرماه في الدقيقة الـ 74، والمهاجم البديل إسلام سليماني في الدقيقة الـ 79.

وأحكم أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قبضتهم على مجريات الشوط الأوّل، وتميّز ذلك بِحسن الانتشار فوق المستطيل الأخضر، وتمرير الكرات بِنوع من الأريحية، والمبادرة بِالغارات التهديفية. أمام منافس غاني ظهر بِوجه مُحتشم، واعتمد على المرتدّات.

وتكرّر هذا السناريو في الشوط الثاني إلى حدّ كبير، ورغم استفاقة لاعبي التقني ميلوفان راييفاتس، إلّا أن زملاء العائد متوسط الميدان ياسين براهيمي استطاعوا إدارة المنافسة بِاقتدار، وحصد فوز ثقيل وهامّ جدّا من النّاحية المعنوية.

وأثبت تلاميذ بلماضي بعد هذا الامتحان المفيد، أنّهم على أتمّ الاستعداد لِخوض غمار “كان” الكاميرون، ورفع تحدّي ترصيع القميص بِنجمة ثالثة.

ويشدّ المنتخب الوطني الجزائري هذا الخميس، الرّحال جوّا نحو الكاميرون، مسرح البطولة الكروية القارية.

ويستهلّ “محاربو الصّحراء” مشوار الدّفاع عن اللّقب الإفريقي، بِمواجهة سيراليون بعد ظهيرة الـ 11 من جانفي الحالي.

ولِهوّاة لغة الأرقام والإحصائيات، بات المنتخب الوطني الجزائري وقد لعب 34 مباراة دولية متتالية بِلا هزيمة. زاحفا نحو تحطيم الرّقم القياسي العالمي لِفريق إيطاليا، المقدّر بِرصيد 37 مواجهة.