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رياضة

“الخضر” يُواجهون الكاميرون في أوت المقبل

علي بهلولي
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“الخضر” يُواجهون الكاميرون في أوت المقبل
احتفال إسلام سليماني بِهدفه بعد أن هزّ شباك المضيف الكاميروني بِملعب "جابوما"، مساء الـ 25 من مارس 2022.

يُواجه المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم نظيره الكاميروني، بعد نحو شهر من الآن.

وكان منتخبا البلدَين قد لعبا مقابلتَين كبيرتَين ومُثيرتَين للجدل (أخطاء فادحة للحكم الغامبي بكاري غاساما)، بِرسم الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، في أواخر مارس الماضي.

ولكن هذه المرّة، سيلعب “الخضر” ضد الكاميرون، في فوج “أ” يضمّ أيضا تركيا والسنيغال. وذلك بِرسم دور المجموعات لِمسابقة كرة القدم، في ألعاب التضامن الإسلامي.

وتحتضن مدينة قونية التركية هذه التظاهرة الرياضية، في فترة ما بين الـ 9 والـ 18 من أوت المقبل.

ويضمّ الفوج “ب” استنادا إلى عملية القرعة التي سحبها المُنظّمون، منتخبات السعودية وإيران والمغرب وأذربيجان.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور نصف النهائي.

ولا تُشارك منتخبات الأكابر لِكرة القدم في مثل هذا النوع من المنافسات الرياضية، فمثلا في النسخة الماضية عام 2017 بِأذربيجان، حضر الفريق الوطني الجزائري بِلاعبين ينتمون إلى فئتَي الأواسط والآمال، بِاستثناء حارس المرمى شمس الدين رحماني الذي كان يُصنّف في خانة الأكابر. تحت قيادة المدرب عامر شفيق، الذي أسندت إليه “الفاف” فيما بعد مهمّة رئاسة المديرية الفنية الوطنية.

وفي طبعة أذربيجان، فاز “الخضر” على الكاميرون بِثنائية نظيفة، لِحساب المباراة الترتيبية. وحمل الهدفان توقيعَي متوسط الميدان أحمد ققع (أولمبي المدية حاليا)، والمدافع عبد الرحيم حمراء (اتحاد العاصمة حاليا). وحاز شباب النخبة الوطنية المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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