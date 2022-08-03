“الخضر” يُواجهون غينيا كوناكري

لقطة من مباراة الجزائر وغينيا كوناكري في جويلية 2019 بِمصر.

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع فريق غينيا كوناكري، ودّيا بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من الآن.

وتُجرى المباراة بِالجزائر في الـ 24 من سبتمبر المقبل، كما ذكره موقع “كوناكري سبور” الغيني، الأربعاء.

وكانت “الكاف” في الأيّام القليلة الماضية قد أجّلت الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، إلى أواخر مارس من العام القادم. بعدما كانتا مُبرمجتَين في نهاية سبتمبر المقبل.

وبقيت محطّة شهر سبتمبر شاغرة، وهو ما أجبر “الفاف” ومسؤولي المنتخبات الإفريقية على برمجة مقابلات ودّية.

ويُشير تاريخ الـ 7 من جويلية 2019 بِالعاصمة المصرية القاهرة، إلى موعد آخر مباراة بين الجزائر وغينيا كوناكري. وحينها فاز رجال الناخب الوطني جمال بلماضي بِثلاثية نظيفة، ضمن إطار ثمن نهائي البطولة الإفريقية.