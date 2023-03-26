-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الخضر!
باقي بوخالفة
2023/03/26
65
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
قرار جديد لتجسيد مذكرة مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع
في اتصال هاتفي.. هذا ما اتفق عليه الرئيس تبون وماكرون
عامل يقتل مسؤوله بمفك براغي لسرقة مبلغ 76 مليونا ببودواو
لحوم الصحراء في أسواق الجملة بـ 1200 دج
هذا ما يجب على مرضى السكري والضغط تفاديه في رمضان
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 مارس 2023
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
الشروع في حجز ممتلكات وعقارات ولد عباس المخفية
2023/03/25
محرز يُلمّح إلى اعتزاله الدولي في هذا التاريخ
2023/03/24
هذا هو ترتيب الجزائر عربيا ودوليا في قائمة منتجي التمور
2023/03/25
هذا ما قاله دراجي بعد إقصاء الملاكمة إيمان خليف
2023/03/26
مدرب منتخب جنوب أفريقيا “هوغو بروس” ينتقد المغرب
2023/03/24
الرأي
المزيد
المقاصد الغائبة في شهر الصيام
عبد الحميد عثماني
2023/03/26
هل تخاف الله؟
سلطان بركاني
2023/03/26
الأزمات الاقتصادية بين المصارف الاسلامية والنظام العالمي
د. عمر هارون
2023/03/26
من هو ذو القرنيْن؟
أبو جرة سلطاني
2023/03/26
البيت الإبراهيمي.. فكرة تتعارض وحقائق الأديان الثلاثة
خير الدين هني
2023/03/26