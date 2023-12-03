الخطوط الأميركية تطلب من راكب خلع سترة مكتوب عليها “فلسطين”

طلبت مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، من راكب كان يرتدي سترة مكتوب عليها كلمة “فلسطين” أن يخلعها أو يقلبها من الداخل إلى الخارج.

وذكر الراكب الذي لم يكشف عن هويته حسب وكالة الأناضول للأنباء، “في منشور له على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أثناء صعوده على متن الرحلة AA2829 المتجهة من نيويورك إلى فينيكس”.

“حذرته مضيفة طيران الخطوط الجوية الأمريكية بأن يخلع سترته التي كتب عليها “فلسطين” أو ارتدائها بعد قلبها من الداخل إلى الخارج”.

“وقال إنه تعرض لتهديد بإخراجه من الطائرة إذا لم يفعل ذلك، وأنه اضطر لاتداء سترته من الداخل إلى الخارج لأنه لم يكن على علم بحقوقه وكان بمفرده”.

وأكد الراكب أنه عندما سأل المضيفة عن مشاعره، اعتذرت له وقالت إن سترته تحمل شعارا ورمزا سياسيا.

وتابع: “على الرغم من أنه لم يكن هناك أي شيء مهين أو بذيء، قررت أن أفعل ما يريدون، لن يستطيعوا إسكات صوتنا أبدًا. أنتم تشاركون في جريمة قتل الأطفال الفلسطينيين الأبرياء في غزة ولديكم الجرأة على تسمية ذلك بأنه سياسي”.

وتساءلت رشيدة طليب، عضو مجلس النواب الأمريكي في منشور لها عبر حسابها بموقع إنستغرام: “هل الخطوط الجوية الأمريكية متحيزة ضد الفلسطينيين؟ هل لديها سياسات تتيح هذا النوع من الاستهداف وسوء المعاملة؟”.

وذكرت أنها أرسلت بريدا إلكترونيا للشركة بخصوص هذا الموضوع، وأنها تنتظر الرد عليه، وقالت: “الفلسطينيون موجودون. نحن بشر ولن نمحى”.