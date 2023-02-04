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الخطوط التركية تلغي 238 رحلة بسبب الثلوج

الشروق أونلاين
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الخطوط التركية تلغي 238 رحلة بسبب الثلوج
أرشيف
الخطوط التركية

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية يوم السبت، إلغاء 238 من رحلاتها الداخلية والخارجية، بسبب التساقط المرتقب للثلوج في إسطنبول.

ودعت الشركة في بيان، جميع المسافرين على متن رحلاتها المبرمجة يومي 5 و6 فيفري الجاري، إلى مراجعة وضعية رحلاتهم قبل التوجّه إلى المطار.

وأكدت الخطوط التركية إلغاء 72 رحلة داخلية، و166 رحلة خارجية. كما أشارت إلى احتمال إلغاء المزيد من الرحلات. ويمكن للمعنيين برحلات الشركة التأكد من وضعية رحلاتهم عبر الرابط التالي.

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