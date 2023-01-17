الخطوط الجوية الجزائرية: انطلاق مفاوضات اقتناء 15 طائرة خلال أيام

أعلن المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، الاثنين، عن الانطلاق الوشيك للمفاوضات مع مصنعي الطائرات في إطار عملية اقتناء 15 طائرة جديدة.

وجاء إعلان المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال جلسة استماع للجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية و لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح بن سليمان أنه “في إطار الترخيص الذي منحه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون من أجل اقتناء 15 طائرة جديدة ستشرع شركة الخطوط الجوية الجزائرية يومي 23 و24 يناير الجاري في المفاوضات مع المصنعين”.

وأضاف أنه “سيتم الكشف والإعلان عن نتائج المناقصة الدولية التي أطلقت بخصوص اقتناء هذه الأجهزة الجديدة” عقب المفاوضات التي تأتي بعد “تقييم العرضين المقدمين بعد فتح أظرفة المناقصة الدولية”.

ومن إجمالي 15 طائرة جديدة المقرر شراؤها “هناك 7 طائرات ذات حمولة كبيرة و8 طائرات ذات حمولة متوسطة”.

وأضاف المسؤول أنه علاوة على هذه الطائرات 15, تعتزم الشركة اقتناء 7 طائرات أخرى (2 ذات حمولة كبيرة و5 ذات حمولة متوسطة) في صيغة الإيجار المالي, موضحا أن المناقصة الدولية الخاصة بهذه العملية أطلقت “عند انتهاء القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19”.

كما اعلن بن سليمان عن اطلاق خطوط جديدة قريبا نحو أديسا أبابا وجوهانسبورغ و ليبروفيل تمنح المسافرين امكانية العبور من منصة الجزائر نحو وجهة داخلية أو خارجية أخرى.

ولدى تطرقه لمنصة الجزائر, اشار المدير العام الى انه ابتداء من الفاتح مارس المقبل ستدعم شركة الخطوط الجوية خطوطها لا سيما نحو افريقيا في حدود 2 الى 3 رحلات للوجهة الواحدة ما يسمح باستقطاب زبائن جدد من الدول الافريقية يتم نقلهم لوجهات مختلفة.

وسيكون باستطاعة المسافرين الذين يحطون في الجزائر قبل تغيير وجهتهم ابتداء من 2 فبراير الركوب في طائراتهم دون حاجة لاستكمال اجراءات تسجيل الامتعة مرة أخرى.

وبخصوص موسم الاصطياف المقبل, اكد بن سليمان ان عملية الحجز وشراء التذاكر “قد انطلقت” بما لا يقل عن 68.000 مقعد متوقع في الأسبوع.

وحسب الارقام المقدمة فان الموسم المقبل سيتميز بارتفاع ملحوظ في عدد المقاعد مقارنة بسنة 2019 اضافة الى برنامج 40.000 مقعد مخصصة للعمرة لا سيما خلال شهر رمضان عبر رحلات منتظمة من العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة.