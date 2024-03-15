الخطوط الجوية الجزائرية تطلق عروضا ترويجية جديدة

أطلقت الخطوط اللجوية الجزائرية، أمس الخميس، عروضا ترويجية جديدة، لفائدة زبائنها الراغبين في التنقل إلى أوروبا خلال الفترة الممتدة من 10 مارس الى غاية 13 أفريل المقبل.

ووفقا لبيان نشرته الشركة عبر معرفاتها الرسمية، فقد حددت سعر 28.543 دج للرحلة الرابطة ما بين الجزائر وميلان الايطالية، و 28.069 دج لرحلة الجزائر بروكسل، والجزائر روما بسعر 24.048 دج، أما الخط الرابط بين الجزائر وجنيف والجزائر مدريد، فان سعر التذكرتين حُدّد بـ 27.000 دج و 19.924 دج على التوالي.

وبخصوص الرحلات الرابطة بين الأراضي الجزائرية والفرنسية، فانّ السعر المحدّد لرحلة الجزائر باريس 21.430 دج، أما رحلة باريس اتجاه الجزائر بان سعرها يقدّر بـ 153 أورو، ورحلة ليون اتجاه الجزائر يقدّر بـ 141 اورو، ورحلة الجزائر مرسيليا 17.950 دج وفي حين رحلة الجزائر تولوز ووهران تولوز فان سعرها يقدّر بـ 17.940 دج و الجزائر ليون 20.420 دج ورحلتي الجزائر تولوز وقسنطينة تولوز فان سعر التذكرة حُدّد بـ 22.420 دج، أما سعر تذكرة نيس قسنطينة فقد حُدّد بـ 131 أورو، ومرسيليا اتجاه الجزائر بـ 126 أورو، وبخصوص رحلات تولوز وبوردو ومونبوليي اتجاه وهران، فان سعر التذكرة حدّد بـ 125 أورو، أما رحلات تولوز وبوردو ومونبوليي اتجاه الجزائر العاصمة فان السعر يقدر بـ 126 أورو.