الخطوط الجوية الجزائرية تطلق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الخميس، منصة إلكترونية مخصصة لجمع الشكاوى من زبائنها.

وكشف رياض آغا من قسم تكنولوجيا المعلومات في الخطوط الجوية الجزائرية لوكالة “فراس برس” بأن المنصة الشكاوى صممت وأنتجت بنسبة 100٪ من قبل مهندسين من قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات في الخطوط الجوية الجزائرية، بناء على طلب قسم مبيعات الشركة.

وقالت الشركة أنه يمكن الوصول إلى منصة التظلم الإلكتروني سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (الذي سيتم عرضه في وكالات الطيران.

وستتيح المنصة للعملاء تقديم شكوى عبر الإنترنت مع التمكن من متابعة سيرها “.

كما ستمنح المنصة العميل الاختيار بين خمس فئات من الشكاوى وفقًا لطبيعتها، سواء كانت شكوى بخصوص وكالة، أو حادثة وقعت على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في إحدى محطات التوقف.

وأضاف آغا أن تقديم الشكاوى في “خمس خطوات سريعة وسهلة” تحدد هوية العميل، وتجمع بيانات الاتصال الخاصة به، وتحدد طبيعة الشكوى وحتى إرفاق ملفات (مسح ضوئي، صور ، فيديو) لا يتجاوز حجمها 5 ميغا بايت. .

وتؤدي هذه الخطوات إلى تسجيل الشكوى واستلام العميل لبريد إلكتروني للتأكيد يحتوي على الرقم المرجعي للشكوى، مما يسمح بمتابعتها، ولكن أيضًا رابط لتقديم استئناف في حالة الشكوى وقال آغا إن استجابة المعالجة لا ترضي العميل.

وأكد أن معالجة الشكاوى تتم في مهلة “لا تتجاوز 48 ساعة حسب طبيعة الشكوى، ويتم إرسال إشعار آلياً إلى قسم المبيعات في حال تجاوز هذا الموعد”.

من جهته، أوضح مدير خدمات تقنية المعلومات في الخطوط الجوية الجزائرية نور الدين دباب أن إطلاق هذه المنصة “يأتي في إطار تطبيق التوجيهات الصادرة عن السلطات العليا بالدولة الداعية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين”.

وتعتبر هذه المنصة “خطوة جديدة في تحسين الخدمة التي تقدمها الخطوط الجوية الجزائرية لعملائها، من خلال السماح بتوجيه شكاويهم بشكل أسرع إلى مديري الشركة وبالتالي معالجتها في أسرع وقت ممكن”.