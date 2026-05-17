إدارة الموقع
الجزائر

الخطوط الجوية الداخلية تعزز برنامجها برحلات إضافية

الشروق أونلاين
ح.م
تعبيرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الداخلية عن تعزيز برنامجها برحلات إضافية، وهذا “في إطار مساعيها لتحسين الربط بين مختلف ولايات البلاد”، وفقا لما أفادت به الشركة في بيان لها اليوم الأحد، 17 ماي. 

وأوضحت الشركة أنها برمجت رحلات إضافية كل يوم ثلاثاء انطلاقا من 2 جوان المقبل على الخط الجزائر-بشار-وهران-الجزائر، وكل يوم أربعاء انطلاقا من 27 ماي الجاري على الخط الجزائر-المنيعة-عين صالح-الجزائر.

وبرمجت كذلك رحلات إضافية كل يوم ثلاثاء ابتداء من 26 ماي الجاري على الخط الجزائر-وهران-بشار-الجزائر، وكل يوم أحد انطلاقا من 31 ماي الجاري على الخط الجزائر-تيميمون-وهران الجزائر.
كما قررت إعادة برمجة الرحلات المقررة على الخط الجزائر-تمنراست-جانت-الجزائر، لتصبح كل يوم اثنين انطلاقا من
1 جوان المقبل، وعلى الخط تمنراست-جانت-إليزي-تمنراست، لتصبح كل يوم خميس ابتداء من 28 ماي المقبل.

