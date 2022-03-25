الخطوط الفرنسية “ASL” تستأنف رحلاتها مع الجزائر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية ASL عن برنامج جديد لتعزيز رحلاتها بين الجزائر وفرنسا، بأسعار تنافسية وبمعدل ست رحلات أسبوعيا، تربط بين مختلف المطارات الجزائرية والفرنسية.

وأكدت الشركة الفرنسية، في بيان لها الجمعة، أن الجزائر تعتبر من أهم الأسواق وهي تعمل على تقديم خدمات ذات جودة للجزائريين، والتي لم تتوقف طوال فترة تقييد الرحلات منذ بداية الأزمة الصحية، وقالت أن برنامجها يمتد من 27 مارس الجاري إلى 30 أكتوبر 2022، بست رحلات أسبوعيا، بداية من يوم الجمعة برحلة من ليل الفرنسية إلى الجزائر العاصمة، ورحلة بين ليون والجزائر العاصمة يوم السبت، بالإضافة إلى رحلات يومية بين باريس والجزائر العاصمة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد .

وعن الحجوزات، أوضحت الشركة أنها مفتوحة على موقعها الإلكتروني ونقاط بيعها في الجزائر، وأكدت أن الرحلات تكون وفق الضوابط الصحية وبالتنسيق مع السلطات الجزائرية .