الخط البحري بين الجزائر وموريتانيا.. وزارة النقل تشرع في تجسيد القرار

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، الخميس، اجتماعا خصص للتحضير لفتح الخط البحري بين الجزائر وموريتانيا في أقرب الآجال.

وحسب بيان للوزارة فقد جرى الاجتماع بحضور “إطارات من الوزارة والرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري “GATMA” والمدراء العامون للشركات الوطنية للملاحة البحرية شمال و متوسط “CNAN NORD” و “CNAN MED” والرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “LOGITRANS”.

وأوضح الباين أن الاجتماع خصص للدراسة والتحضير لفتح الخط البحري بين الجزائر وموريتانيا في أقرب الآجال، نظرا لأهميته في تكثيف ورفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة مراعاة كل الجوانب التنظيمية واللوجيستية وتخصيص جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية نظرا للطلب المسجل من طرف المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في ولوج هذه السوق الواعدة.

كما دعا بكاي إلى العمل بالتنسيق بين جميع المؤسسات القطاعية المختصة في مجال النقل، والإعتماد على خبرتها وعلاقاتها لإستقطاب المتعاملين الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى موريتانيا ومختلف دول غرب إفريقيا عن طريق توفير قواعد لوجيستية، ووسائل نقل وخدمات في المستوى لضمان الجدوى الاقتصادية والديمومة.