الخط الجوي “الجزائر- أبوجا” فجر جديد لعلاقات أقوى وأفضل

الأمين الدائم بوزارة الطيران وتطوير الفضاء الجوي في نيجيريا:

أكد سفير الجزائر بنيجيريا، حسين مزود، مساء الأحد بأبوجا بنيجيريا، أنّ إطلاق الخط الجوي بين الجزائر والعاصمة النيجيرية من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في شقيها الاقتصادي والإنساني.

وجاء تصريح مزود لدى وصول طائرة “الخطوط الجوية الجزائرية” إلى مطار أبوجا الدولي بمناسبة إطلاق خط جوي جديد لشركة “الخطوط الجوية الجزائرية” يربط الجزائر العاصمة بمدينة أبوجا، عاصمة نيجيريا، بحضور أبو بكر كانا، الأمين الدائم لدى وزارة الطيران وتطوير الفضاء الجوي بنيجيريا.

وأوضح مزود للصحافة، أنّ هذه المبادرة تأتي تماشيا وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و”تجسيدا للعمق الإفريقي للجزائر، ومساهمة في تحسين التواصل والربط الجوي مع البلدان الإفريقية الأخرى”.

وبعدما أكّد أنّ “الجزائر ونيجيريا بلدان كبيران في القارة الإفريقية”، لفت السفير إلى أنّ فتح هذا الخط يعد بمثابة “لبنة في العلاقات الجزائرية – النيجيرية”، كونه -كما قال- “سيسمح لرجال الأعمال في البلدين بالتنقل وتبادل الزيارات والبحث عن فرص التجارة والاستثمار، ولأفراد الجالية الجزائرية بنيجيريا وفي بلدان الجوار وللنيجيريين بأن يتنقلوا للجزائر بسهولة وفي ظرف قصير”.

من جانبه، أبرز كانا أنّ الخط الجديد يشكّل “نافذة مهمة” ليس فقط بالنسبة لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من البلدين، بل سيفتح أبوابا جديدة للتعاون الثنائي في مجالات عدة، على غرار الصحة والتعليم مع دفع الشراكة، منوّها بالعلاقات “التاريخية” بين الجزائر ونيجيريا.

وإذ أعرب عن “سرور” الجانب النيجيري بافتتاح هذا الخط الجوي الجديد، أكد المسؤول ذاته، أنّ هذا الأخير يعد بمثابة “فجر جديد” في مسار بناء “علاقات أقوى وأفضل”، ويمنح “فرصة لتعزيز العلاقة الإستراتيجية بين نيجيريا والجزائر”.

وأضاف: “النيجيريون يحبون السفر، فهم يسافرون ليس فقط داخل إفريقيا، أو إلى أوروبا أو الشرق الأوسط، بل إلى العالم بأسره. إن موقع الجزائر وقربها من نيجيريا يمثل ميزة كبيرة حيث أنّ السفر من نيجيريا إلى أوروبا، أو إلى الشرق الأوسط، سيكون أكثر سهولة الآن”.

وهنّأ كانا إدارة وموظفي “الخطوط الجوية الجزائرية” على هذه الخطوة التي ستساهم، كما قال، في خفض الأسعار مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين المتجهين من نيجيريا إلى الجزائر والعكس، بل وحتى للمتوجهين من نيجيريا نحو وجهات أوروبية وشرق أوسطية أخرى.

وسيكون هذا الخط المباشر متاحا أسبوعيا، حيث تنطلق الرحلة من الجزائر إلى أبوجا كل يوم أحد (19.30 سا)، مع امتداد نحو مدينة دوالا الكاميرونية، فيما تم برمجة رحلة العودة من أبوجا نحو الجزائر كل يوم جمعة (03.30 سا).

يُشار إلى أنّ اطلاق الخط يأتي موازاة مع خطة الشركة لتحديث أسطولها باقتناء 16 طائرة جديدة، وتحويل مطار الجزائر إلى مركز عبور إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا والشرق الأوسط.