الخط السككي لغار جبيلات يستهدف 30 ألف منصب عمل

7 قواعد حياة وحركية اقتصادية بالجنوب الغربي

وجه والي تندوف، مساء الإثنين، تعليمات هامة إلى المسؤولين المباشرين على مشروع الخط السككي الرابط بين تندوف وأم العسل الحدودية في الشطر الأول من الخط المنجمي الغربي الواعد “تندوف بشار وميناء أرزيو”، لأجل الحفاظ على وتيرة الإنجاز المتقدمة في المحطة الأولى من المشروع على امتداد مسافة 175 كلم.

وأشاد والي تندوف “دحو مصطفى” في اجتماع المجلس التنفيذي، حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للولاية، بوتيرة الأشغال المتقدمة، في مشروع الربط السككي بين تندوف وأم العسل، الذي تشرف عليه شركات وطنية وبسواعد وخبرة جزائرية، تشتغل على نفس الورشة المفتوحة من الشطر الأول من أصل المسافة الإجمالية لمشروع القرن، بشار تندوف وصولا إلى ميناء أرزيو، التي تبلغ 950 كلم.

وتولي السلطات أهمية قصوى لمشروع الخط السككي الرابط بين غار جبيلات بميناء أرزيو مرورا على تندوف وبشار، تنفيذا لمخطط الدولة الرامي إلى التقليل من الاعتماد على المحروقات والريع البترولي، وكذا إيجاد مسارات دخل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

ويتم تسريع وتيرة أشغال الشق الأول من المشروع الواعد، تحضيرا لدخول المرحلة الثانية من إنجاز الربط السككي بين تندوف وبشار على مسافة 550 كلم، في انتظار انطلاق المرحلة الثالثة من الإنجاز بين بشار ووهران، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات التقنية واعتماد البرامج المالية المرصودة لذلك.

وكشف والي تندوف لوسائل الإعلام خلال تفقده أشغال الشطر الأول، الخميس الماضي، أن الأهمية الأولى من هذا المشروع الضخم، هي استغلال منجم غار جبيلات والأثر الإيجابي المتوخى منه على الاقتصاد الجزائري، إضافة إلى المكاسب الاجتماعية المرجوة منه بخلق ما يقرب عن 5000 منصب شغل مباشر ودائم مع ما يربو عن 25 ألف منصب غير دائم.

ولم يكتف المسؤول التنفيذي بحصر ايجابيات المشروع، عند هذا الحد، بل أضاف أنه سيسهم بالنصيب الأوفر في خلق مؤسسات فندقية ومراقد ومؤسسات تنشط في مجال السكة الحديدية أو على مستوى غار جبيلات وشركات خدماتية واسعة بالنظر إلى طبيعة هذا الخط المنجمي الاقتصادي بالدرجة الأولى، الذي سينفض الغبار عن الجنوب الغربي تحديداً.

وأفصح المتحدث أنه في إطار توفير الدعم للشركات المُنجزة ورفع العراقيل المحتملة، تم إنشاء لجنة ولائية في تندوف، من مهامها منح كل التسهيلات وإعطاء التراخيص لهذه الشركات الجزائرية لخلق 7 قواعد حياة، والتي ستكون بمثابة نواة حقيقية لإنشاء مدن جديدة في المنطقة، مضيفا أن موقع العملاق المنجمي غار جبيلات، سيشهد بعد مرحلة استغلاله الفعلي، إنشاء قرية مصغرة ستحصي 10 آلاف ساكن بخدمات واسعة منها النقل السككي.