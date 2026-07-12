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اقتصاد

الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية.. تدعيم الورشات بشركات إضافية

الشروق أونلاين
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الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية.. تدعيم الورشات بشركات إضافية
وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية (شبكات)
جانب من الاجتماع.

أمر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز، من خلال تدعيم مختلف ورشات المشروع بشركات إضافية وتعزيز وسائل الإنجاز، بما يسمح بتسريع وتيرة الأشغال، واحترام رزنامة العمل المسطرة، والحفاظ على نسق الإنجاز، بما يضمن استكمال المشروع في الآجال المحددة.

وجاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأحد، 12 جويلية، لاجتماع تنسيقي لمتابعة تقدم أشغال هذا المشروع على مستوى مختلف الورشات المتعلقة بأشغال التسطيح والحفر والردم، حيث تم تقديم عروض مفصلة حول نسب تقدم الأشغال بمختلف الورشات.

وشهد الاجتماع حضور الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لكل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF) واطاراته والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP)، وكوسيدار للأشغال العمومية (Cosider TP)، والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (GCB)، إلى جانب مكاتب الدراسات والمتابعة (Saeti _Seti rail).

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