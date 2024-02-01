الخلط بين الإنجليزية والفرنسية لدى تلاميذ الإبتدائي.. بلعابد يعلق

أكد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس، أن المقاربة المنتهجة في تدريس لغتين أجنبيتين في مرحلة التعليم الإبتدائي تم صياغتها على أساس يسمح بتفادي حدوث اي خلط أو تشويش لدى التلميذ.

وجاءت تصريحات بلعابد، خلال رده على سؤال أحد النواب حول إشكالية تدريس اللغة الإنجليزية بالموازاة مع الفرنسية وما يسببه من تويش لدى تلاميذ هذه المرحلة التعليمية.

واعتبر الوزير أن التدريس المبكر للغات الأجنبية يسمح للتلاميذ بمضاعفة الرصيد اللغوي الذي يكتسبونه وإثرائه من خلال التحويل اللساني الذي يقومون به بكل تلقائية وعفوية انطلاقا من اللغة الأم.

وقال بلعابد إن تدريس اللغتين معا يُمكن التلميذ من اكتشاف الأساليب اللغوية التي تميز كل لغة واستيعابهم السريع للاختلافات التي يلاحظونها في التراكيب اللغوية والمقاطع الصوتية الخاصة.

كما يرفع تدريس اللغتين من قدرة التلاميذ على تعلم اللغات الأجنبية بيُسر وسهولة، ما يعزز من ملكة الحفظ لديهم وسعة خيالهم في هذا السن المبكر، وهو ما تؤكد عليه سيكولوجية النمو وكل الدراسات التربوية والبيداغوجية. يقول الوزير.

وفي السياق ذاته، أوضح بلعابد أن منهاج اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي يركز أساسا على تنمية كفاءات التواصل وفهم الخطاب الشفوي وانتاجه على أن يتطور بصفة تدريجية وموزونة إلى تنمية الكفاءات لفهم المكتوب وانتاجه في حدود التوقيت المخصص لتدريس الإنجليزية في هذه المرحلة.