الخليفة العام للطريقة التيجانية يصل تشاد لتقديم واجب العزاء في وفاة ديبي

حلّ الشيخ سيدي علي بلعرابي الخليفة العام الخلافة العامة للطريقة التيجانية في العالم، زوال الثلاثاء، بالعاصمة التشادية نجامينا رفقة وفد من الخلافة العامة ورئاسة الجمهورية.

وكان مستشار الرئيس التشادي سعيد جبريل عما، ورئيس المجلس الاسلامي الأعلى في تشاد، محمد خاطر، في استقبال الخليفة العام للطريقة التيجانية الذي صرّح لمبعوث “الإذاعة الجزائرية” تنوم بلحجات، أنّه قدم إلى تشاد لتقديم واجب العزاء في فقدان الرئيس إدريس ديبي الذي اغتيل في العشرين أفريل الماضي.

وتعدّ دولة تشاد الدولة الإفريقية الوحيدة ذات الغالبية السكانية الساحقة من التيجانيين، حيث تستوعب أكثر من 14 مليون تيجانيًا من بين 15 مليون يقطنون البلاد، وكل المقاديم وشيوخ الزوايا على ارتباط وثيق بالزاوية الأمّ “عين ماضي” مقرّ الخلافة العامة بحاضرة الأغواط.

ويعتبرون التيجانيون رقمًا هامًا في تشاد، حيث يشكّلون معادلة حاسمة في نسيج المجتمع سياسيًا ومدنيًا.

عن هذه الزيارة يتحدث الخليفة العام في ميكروفون تنوم بلحجات مبعوث الإذاعة الوطنية إلى العاصمة التشادية نجامينا.

يُشار إلى أنّ مؤسس الطريقة التيجانية هو الشيخ الأكبر أبو العباس سيدي أحمد التيجاني (1737 – 1815م)، وشجرة الخلافة ممتدّة بالجزائر منذ عام 1816 إلى يومنا هذا.