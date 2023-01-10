الخليفي يحوّل منظاره باتجاه الأندية الإنجليزية

كشفت وكالة بلومبيرغ، الأمريكية، أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قد تستهدف شراء أندية مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام، الناشطة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت الوكالة، إن ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أجرى مؤخرا محادثات مع رئيس توتنهام هوتسبير، دانييل ليفي، بشأن شراء حصة في النادي اللندني، وفقا لما ذكره شخص مطلع على الاجتماع.

وأضافت “بلومبيرغ” أن الصندوق يدرس الاستحواذ الكامل أو الحصول على حصة في أندية انجليزية من بينها مانشستر يونايتد وليفربول.

وقالت إن المتحدث باسم الصندوق رفض التعليق، بينما نفى متحدث باسم توتنهام عقد اجتماع بخصوص بيع حصص في النادي، ورفض متحدث باسم يونايتد التعليق، فيما لم يرد متحدث باسم ليفربول على طلب للتعليق.

وقال المصدر أن أنظار الصندوق اتجهت نحو الاستثمار في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استضافة قطر لكأس العالم، بفضل النمو الذي تحققه المسابقة الأوروبية والأهمية العالمية التي تحظى بها.

وحسب ذات الوكالة، فإن من شأن أي صفقة محتملة، سواء كانت صفقة استحواذ كامل أو شراء حصص، أن تعزز استراتيجية قطر للاستثمار في الأصول الرياضية، لتعزيز مكانة الدولة واستثمار ثروتها.

وكان الصندوق القطري قد استحوذ على نادي باريس سان جرمان الفرنسي عام 2011.