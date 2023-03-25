الخليفي يكشف نواياه بخصوص مستقبل مبابي وميسي
أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أن النادي الفرنسي يعمل على الإبقاء على كيليان مبابي والتعويل عليه في خططه للموسم المقبل.
وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: ” سنرى في الصيف ما نحتاجه لتحقيق التوازن في الفريق، لست قلقًا أبدًا بشأن فترة سوق الانتقالات، أنا فخور جدا أيضًا بنجوم المستقبل والناشئين مثل وارين زاير وإيمري، والآخرين”.
🔥🔥 Nasser Al-Khelaïfi: “¿Mbappé, Messi y Ramos? La gente quiere saber qué ocurre. Nos estamos centrando en que continúen”
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— MARCA (@marca) March 24, 2023
وفي رده على سؤال حول مستقبل مبابي وليونيل ميسي وسيرجيو راموس، مع النادي الباريسي، قال ناصر الخليفي: “نعمل على الاحتفاظ بهم جميعا”.