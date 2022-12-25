الخمر تُنهي حياة الدولي الأوروغواياني السابق “أونيل”

فارق اللاعب الدولي الأوروغواياني السابق فابيان أونيل، الأحد، الحياةَ. عن عمر يُناهز 49 سنة.

ومثّل فابيان أونيل ألوان منتخب الأوروغواي في مونديال اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002، كما ارتدى زيّ نادي جوفانتوس الإيطالي ما بين 2000 و2001، في منصب متوسّط ميدان.

وأُدخل فابيان أونيل في الأيّام القليلة الماضية إلى المستشفى بِالعاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو، بعد أن تدهورت حالته الصحّية. قبل أن يُغادر هذا العالم، الأحد.

وأدمن فابيان أونيل شرب الخمر بعد اعتزال رياضة كرة القدم سنة 2003، كما انغمس في ألعاب القمار والمراهنات. فتدهورت وضعيته الصحّية، قبل أن يخضع لِعملية جراحية.

لكن المتاعب الصحية لِفابيان أونيل استمرّت في الفترة الأخيرة، حيث نقلت تقارير صحفية أوروغوايانية على لسان ابنته مارتينا، قولها إن والدها يحتاج إلى عملية زرع الكبد.

ويمتلئ سجّل كرة القدم بِأسماء لاعبين سقطوا في فخّ الخمر، أمثال الرّاحلَين: الإيرلندي الشمالي جورج بست، والبرازيلي سقراط (سكراتاس). والإنجليزي الذي ما زال على قيد الحياة بول غاسكوني.